Cơ hội nào cho Ronaldo trở lại MU?

Tương lai của Cristiano Ronaldo lại gây chú ý, khi xuất hiện giả thuyết về khả năng anh trở lại MU nếu người đồng đội cũ Michael Carrick tiếp quản ghế nóng Old Trafford.

Viễn cảnh Ronaldo trở lại MU được đánh giá khó xảy ra.

Ronaldo có 2 giai đoạn khoác áo "Quỷ đỏ". Thời điểm đầu sự nghiệp, anh giành Premier League, Champions League và Quả bóng vàng đầu tiên với MU, trước khi tiếp tục bùng nổ trong màu áo Real Madrid rồi Juventus.

Tuy nhiên, lần trở lại Old Trafford năm 2021 biến thành nốt trầm. Mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag và cuộc phỏng vấn chấn động với Piers Morgan khiến Ronaldo bị chấm dứt hợp đồng vào cuối năm 2022. Ngay sau đó, anh chuyển sang Al Nassr và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh tiếp tục chinh phục các kỷ lục cá nhân và hướng tới kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tuy vậy, khả năng trở lại châu Âu vẫn bị đặt dấu hỏi lớn.

Cựu tiền đạo Louis Saha cho rằng kịch bản khó xảy ra. Theo Saha, dù sự kết hợp giữa Ronaldo và MU luôn mang lại cảm xúc, hai câu chuyện hiện tại không còn song hành.

"Ronaldo muốn ra sân và phá kỷ lục. Cậu ấy không chấp nhận vai trò dự bị. Nhưng việc Ronaldo đá chính chắc chắn khó xảy ra nếu trở lại MU", Saha nhận định.

Thực tế, MU đang trong quá trình trẻ hóa và tái thiết lực lượng, trong khi Ronaldo vẫn đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao mỗi tuần. Sự khác biệt về định hướng khiến khả năng tái hợp lần thứ 3 trở nên thiếu thực tế.

Với hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2027 tại Al Nassr, Ronaldo không chịu áp lực phải tìm bến đỗ mới. Dù từng ghi 145 bàn sau 2 giai đoạn tại Old Trafford, anh nhiều khả năng đã khép lại hành trình ở bóng đá châu Âu.

Khoảnh khắc chơi bóng như một trung vệ của Ronaldo Không ghi bàn, Ronaldo vẫn để lại ấn tượng khi có pha tắc bóng như một trung vệ thứ thiệt trong trận bán kết AFC Cup giữa Al Nassr với Al Ahli Doha tối 22/4.