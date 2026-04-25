Ronaldo tiến gần mùa giải lịch sử với Al Nassr

Al Nassr tạo nên chuỗi phong độ ấn tượng nhất mùa giải khi giành 19 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu.

Al Nassr của Ronaldo đang bay cao.

Chuỗi trận thăng hoa của đội bóng áo vàng trải dài trước hàng loạt đối thủ như Al Ahli, Al Ittihad, Al Shabab hay Al Taawoun. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau, Al Nassr vẫn duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc cả về lối chơi lẫn hiệu quả ghi bàn.

Phong độ hủy diệt này giúp Al Nassr vươn lên dẫn đầu Saudi Pro League, đồng thời giành vé vào chung kết AFC Champions League Two. Đây là minh chứng rõ nét cho tham vọng chinh phục cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục của đội bóng.

Ở trung tâm của chuỗi thành tích ấn tượng là Cristiano Ronaldo khi anh tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Không chỉ đóng góp bàn thắng, siêu sao người Bồ Đào Nha còn truyền cảm hứng giúp toàn đội duy trì sự tập trung và khát khao chiến thắng qua từng trận đấu.

Sự thăng hoa của Al Nassr còn là kết quả của một tập thể vận hành trơn tru, với chiều sâu đội hình và sự gắn kết ngày càng hoàn thiện. Những chiến thắng liên tiếp cho thấy đội bóng này đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Ronaldo và các đồng đội hoàn toàn có thể khép lại mùa giải bằng một chiến dịch lịch sử. Ở đó, họ không chỉ chiến thắng, mà còn thống trị ở cả 2 đấu trường quan trọng nhất.

Với cá nhân Ronaldo, anh có cơ hội giành cú đúp danh hiệu đầu tiên tại châu Á, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ghi bàn thứ 969 Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Cristiano Ronaldo chạm mốc 969 bàn trong sự nghiệp khi mở tỷ số cho Al Nassr ở tứ kết AFC Champions League Two trận gặp Al Wasl.