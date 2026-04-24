Màn bắt tay 1 tỷ USD gây chấn động của Ronaldo

Màn bắt tay với gã khổng lồ Nike giúp tiền đạo Cristiano Ronaldo bỏ túi số tiền khổng lồ.

Ronaldo sở hữu hợp đồng đắt giá với Nike.

Năm 2016, Ronaldo ký một bản hợp đồng trọn đời mang tính biểu tượng với Nike, được cho là trị giá 1 tỷ USD . Màn ký kết này đánh dấu một trong những thỏa thuận thương mại hiếm hoi và giá trị nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Theo các nguồn tin vào thời điểm đó, Ronaldo bắt đầu nhận mức thu nhập khoảng 25- 26 triệu USD mỗi năm, gần ngang với mức lương mà anh từng nhận khi còn thi đấu cho Real Madrid ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, tổng số tiền Ronaldo thu về từ hợp đồng này được ước tính rơi vào khoảng 175 đến 190 triệu USD . Đây mới chỉ là phần thu nhập cơ bản, chưa bao gồm các khoản thưởng, tiền bản quyền hình ảnh và doanh thu từ các dòng sản phẩm mang thương hiệu CR7 do Nike phát triển.

Ronaldo từng tạo ra 500 triệu USD giá trị truyền thông cho một thương hiệu chỉ trong một năm.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và Nike thực tế bắt đầu từ năm 2003, khi anh còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng. Trải qua hơn hai thập kỷ, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc tài trợ trang phục thi đấu mà còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân. Ronaldo trở thành một trong những gương mặt đại diện toàn cầu quan trọng nhất của Nike, sánh ngang với nhiều huyền thoại thể thao khác.

Điểm đặc biệt của thỏa thuận này nằm ở tính chất “trọn đời”, điều hiếm có trong thế giới thể thao chuyên nghiệp. Ngay cả khi giải nghệ, Ronaldo vẫn tiếp tục nhận được nguồn thu nhập từ Nike.

Không chỉ là một cầu thủ xuất sắc trên sân cỏ, Ronaldo còn là biểu tượng của sự thành công trong lĩnh vực thương mại thể thao. Bản hợp đồng với Nike không chỉ mang lại nguồn thu khổng lồ mà còn củng cố vị thế của anh như một trong những vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, cả trong và ngoài sân đấu.

