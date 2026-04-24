Rangnick đã đúng với MU

MU theo đuổi một cái tên mà họ từng có cơ hội sở hữu từ nhiều năm trước nếu khi đó chịu lắng nghe Ralf Rangnick.

Rangnick từng đưa ra nhiều đề xuất chuyển nhượng cho MU.

Theo The Athletic, trước khi rời ghế HLV tạm quyền tại Old Trafford năm 2022, Rangnick khuyến nghị CLB chiêu mộ tiền vệ Aurelien Tchouameni. Đáng chú ý, tiền vệ này hiện nằm trong danh sách thay thế Casemiro. Khi ấy, chiến lược gia người Đức tỏ ra rất kiên quyết với đề xuất này, nhưng ban lãnh đạo MU bỏ qua.

Trong 6 tháng dẫn dắt đội bóng (11/2021-5/2022), Rangnick cầm quân 29 trận với thành tích 11 thắng, 10 hòa, 8 thua. Tuy nhiên, dấu ấn lớn hơn của ông đến từ những phát biểu thẳng thắn về tình trạng đội bóng. Ông từng ví MU cần một cuộc "phẫu thuật tim" thay vì những chỉnh sửa nhỏ lẻ để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống.

Rangnick từng đề xuất danh sách 9 cầu thủ mà ông tin có thể giúp MU cạnh tranh đỉnh cao, bao gồm những cái tên như Erling Haaland, Enzo Fernandez hay Josko Gvardiol. Trong số đó, Tchouameni là mục tiêu ông đặc biệt nhấn mạnh khi còn khoác áo AS Monaco.

Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford khi ấy lại chọn hướng đi khác, chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhanh tay đưa Tchouameni về Bernabeu với mức phí khoảng 100 triệu euro.

Tchouameni giờ được coi là mục tiêu của MU ở tuyến giữa.

Giờ đây, khi Casemiro xác nhận sẽ rời Old Trafford sau mùa giải, MU buộc phải tìm người thay thế. Tchouameni trở thành ứng viên sáng giá. Ở tuổi 26 ,với 45 lần ra sân mùa này và vị thế hàng đầu châu Âu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Tchouameni được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Ở chiều ngược lại, Rangnick hiện dẫn dắt tuyển Áo và không còn liên quan đến MU. Thành tích của ông khá tốt khi đưa Áo giành vé dự World Cup 2026.

