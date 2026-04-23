MU sẽ đồng ý với đề nghị của Barca

  • Thứ năm, 23/4/2026 19:14 (GMT+7)
Manchester United được cho là cân nhắc nhượng bộ trước đề nghị tiếp tục mượn Marcus Rashford từ Barcelona.

Tương lai của Marcus Rashford tiếp tục trở thành điểm nóng tại Manchester United khi Barcelona bất ngờ đề xuất mượn tiền đạo người Anh thêm một mùa thay vì mua đứt.

Hợp đồng hiện tại giữa hai CLB có kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro, tương đương khoảng 26 triệu bảng.

Theo Mirror, Rashford cũng được cho là đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, Barcelona đang chần chừ trong việc kích hoạt lựa chọn này.

Lý do đầu tiên nằm ở tài chính. Đội chủ sân Camp Nou chưa muốn chi ngay 30 triệu euro trong bối cảnh vẫn chịu nhiều áp lực ngân sách. Bên cạnh đó, phong độ gần đây của Rashford cũng không đủ thuyết phục khi anh được trao cơ hội thay Raphinha chấn thương.

Dù vậy, Barcelona vẫn muốn giữ Rashford cho mùa 2026/27 và đã đưa ra phương án mượn tiếp. Đây là đề xuất bị đánh giá không có lợi cho MU, nhưng đội chủ sân Old Trafford đang cân nhắc nghiêm túc.

Nguyên nhân lớn nhất là quỹ lương. Rashford chuẩn bị được tăng đãi ngộ nếu MU giành vé dự Champions League mùa tới, điều gần như nằm trong tầm tay. Ban lãnh đạo CLB vì thế không muốn giữ lại một cầu thủ lương cao nhưng không còn nằm trong kế hoạch chính.

Ngoài ra, Rashford cũng sẽ phải cạnh tranh với những tân binh như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo nếu trở lại Manchester.

MU ban đầu muốn bán đứt để thu tiền phục vụ mua sắm hè này. Tuy nhiên, nếu Barcelona tiếp tục trì hoãn, đội bóng Anh có thể chấp nhận giải pháp mềm hơn.

Trong bối cảnh đó, kịch bản Rashford trở lại Barca theo dạng cho mượn thêm một mùa giải nữa đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Flick gửi tối hậu thư cho Rashford

Marcus Rashford tiếp tục nhận tín hiệu lạnh lùng từ Hansi Flick khi bị xếp sau nhiều phương án khác trong trận đấu của Barcelona rạng sáng 23/4.

11 giờ trước

Rashford hứng đòn chỉ trích khi chơi cho Barca

Huyền thoại Manchester United gây chú ý khi cho rằng Marcus Rashford chưa xứng đáng khoác áo Barcelona, dù thừa nhận tiền đạo người Anh đã chơi tốt mùa này.

05:00 21/4/2026

Giải đấu lớn thứ 3 ở châu Âu vẫy gọi Rashford

Tương lai của Marcus Rashford có thể chuyển hướng sang Italy khi Juventus tăng tốc theo đuổi tiền đạo thuộc biên chế MU.

18:36 19/4/2026

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Đào Trần

