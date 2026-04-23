MU ra quyết định với Fernandes

  • Thứ năm, 23/4/2026 05:12 (GMT+7)
MU dập tắt mọi đồn đoán về tương lai của Bruno Fernandes khi khẳng định không muốn anh rời CLB trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hè 2025, "Quỷ đỏ" từng cân nhắc bán tiền vệ người Bồ Đào Nha cho Al-Nassr với giá khoảng 80 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ không xảy ra sau khi HLV Ruben Amorim thuyết phục Fernandes tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.

Lần này, ban lãnh đạo MU hành động quyết liệt hơn khi trực tiếp trấn an ngôi sao 31 tuổi. Họ khẳng định không để Fernandes ra đi trong mọi hoàn cảnh, đồng thời nhấn mạnh anh là trung tâm trong kế hoạch xây dựng đội bóng. Động thái được đưa ra sau khi Fernandes từng thừa nhận cảm thấy "tổn thương" vì CLB sẵn sàng bán anh trong quá khứ.

Nguồn tin nội bộ cho rằng chính sự rõ ràng từ thượng tầng góp phần giúp Fernandes bùng nổ phong độ trong giai đoạn vừa qua. Thủ quân MU hiện là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm.

Dù hợp đồng còn thời hạn đến năm 2026 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, Fernandes vẫn tồn tại điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu euro dành cho các CLB ngoài nước Anh. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha gần đây liên tục khẳng định sự hài lòng với cuộc sống tại Old Trafford, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng hướng tới suất dự Champions League.

Hiện tại, MU đứng thứ 3 tại Premier League và một vị trí trong top 5 là đủ để giành vé dự Champions League mùa tới. Đây là yếu tố then chốt để giữ chân các trụ cột.

Gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào năm 2020 với giá 67,7 triệu bảng, Fernandes tiếp tục là trụ cột không thể thay thế trong hành trình tái thiết của đội bóng.

Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Minh Nghi

