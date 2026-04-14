Câu nói của Mourinho được nhắc lại trong ngày MU thất bại

  • Thứ ba, 14/4/2026 18:45 (GMT+7)
Bruno Fernandes nhắc lại câu nói nổi tiếng của Jose Mourinho sau chiếc thẻ đỏ của Lisandro Martinez trong trận thua Leeds 1-2 rạng sáng 14/4.

Fernandes dẫn lại câu nói nổi tiếng của Mourinho về trọng tài vào năm 2014 khi còn làm việc ở Anh.

MU chịu thất bại 1-2 trước Leeds ở vòng 32 Premier League ngay tại Old Trafford, trong trận đấu bị phủ bóng bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Tâm điểm là tấm thẻ đỏ dành cho Lisandro Martinez, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong phần lớn hiệp hai.

Sau trận, Bruno Fernandes tỏ rõ sự bức xúc nhưng lựa chọn cách phản ứng thận trọng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từ chối bình luận trực tiếp về công tác trọng tài, đồng thời nhắc lại phát biểu nổi tiếng của Jose Mourinho khi Chelsea thua Aston Villa năm 2014: "Tôi không muốn nói về trọng tài vì nếu nói, tôi sẽ gặp rắc rối lớn".

Cựu tiền vệ Sporting Lisbon cho rằng cách điều hành trận đấu thiếu sự nhất quán, đặc biệt trong việc rút thẻ. Tuy nhiên, anh chủ động tránh đi sâu vào chi tiết nhằm tránh nguy cơ bị kỷ luật.

Trên sân, đội bóng của Michael Carrick có bàn rút ngắn tỷ số nhờ Casemiro, xuất phát từ pha kiến tạo của Fernandes. Tuy nhiên, cú đúp của Noah Okafor giúp Leeds giành trọn 3 điểm, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford ở giải VĐQG kể từ năm 1981.

Thất bại không chỉ khiến MU đánh rơi điểm số quan trọng, mà còn đẩy họ vào thế khó về nhân sự. Martinez chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Chelsea sắp tới, thậm chí có thể nghỉ thêm các trận với Brentford và Liverpool nếu nhận án cấm thi đấu 3 trận.

Trong bối cảnh cuộc đua giành vé dự Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định, việc mất trụ cột hàng thủ khiến tình hình nhân sự của MU trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Cú sốc với MU

MU đối mặt với cơn ác mộng nơi hàng thủ trước chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea thuộc vòng 33 Premier League vào rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

5 giờ trước

Mainoo quá quan trọng với MU

Vai trò của Kobbie Mainoo quan trọng thế nào với Manchester United? Câu trả lời rõ ràng nhất nằm ở chính trận đấu mà anh vắng mặt.

7 giờ trước

Casemiro gây tiếc nuối

Tiền vệ Casemiro trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

8 giờ trước

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

