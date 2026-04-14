Cú sốc với MU

MU đối mặt với cơn ác mộng nơi hàng thủ trước chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea thuộc vòng 33 Premier League vào rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

MU tan hoang hàng thủ trước trận gặp Chelsea.

Cú sốc ập đến sau thất bại 1-2 trước Leeds United tại Old Trafford rạng sáng 14/4. Trận thua không chỉ khiến "Quỷ đỏ" chững lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn kéo theo hệ lụy lớn về lực lượng.

Trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống gây tranh cãi với Dominic Calvert-Lewin. Theo quy định, tuyển thủ Argentina khả năng bị treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực, khiến HLV Michael Carrick lâm vào thế thiếu hụt nghiêm trọng ở trung tâm hàng phòng ngự.

Harry Maguire cũng có nguy cơ vắng mặt. Trung vệ người Anh bị truất quyền thi đấu ở trận hòa Bournemouth 2-2 hôm 21/3 và hiện bị FA xem xét án phạt bổ sung do hành vi bị cho là lăng mạ trọng tài thứ 4. Nếu án phạt được thông qua, Carrick gần như không còn lựa chọn đáng tin cậy nào ở vị trí trung vệ.

Chưa kể, Matthijs de Ligt cũng dính chấn thương dài hạn. Khi ấy, Leny Yoro sẽ là trung vệ đúng nghĩa duy nhất thuộc biên chế đội một từ đầu mùa và còn đủ điều kiện ra sân trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge.

Trong bối cảnh lực lượng cạn kiệt, phương án chữa cháy tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cái tên trẻ Ayden Heaven. Ngoài ra, cả Tyler Fredricson cũng được cân nhắc.

Bất chấp khó khăn, MU vẫn đứng thứ 3 trên BXH với 55 điểm, hơn chính Chelsea 7 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, với hàng thủ chắp vá, chuyến hành quân tới Stamford Bridge hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra cực đại cho "Quỷ đỏ".

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

