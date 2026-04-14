Cú sốc với MU

  • Thứ ba, 14/4/2026 15:19 (GMT+7)
MU đối mặt với cơn ác mộng nơi hàng thủ trước chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea thuộc vòng 33 Premier League vào rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

Cú sốc ập đến sau thất bại 1-2 trước Leeds United tại Old Trafford rạng sáng 14/4. Trận thua không chỉ khiến "Quỷ đỏ" chững lại trong cuộc đua giành vé dự Champions League, mà còn kéo theo hệ lụy lớn về lực lượng.

Trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống gây tranh cãi với Dominic Calvert-Lewin. Theo quy định, tuyển thủ Argentina khả năng bị treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực, khiến HLV Michael Carrick lâm vào thế thiếu hụt nghiêm trọng ở trung tâm hàng phòng ngự.

Harry Maguire cũng có nguy cơ vắng mặt. Trung vệ người Anh bị truất quyền thi đấu ở trận hòa Bournemouth 2-2 hôm 21/3 và hiện bị FA xem xét án phạt bổ sung do hành vi bị cho là lăng mạ trọng tài thứ 4. Nếu án phạt được thông qua, Carrick gần như không còn lựa chọn đáng tin cậy nào ở vị trí trung vệ.

Chưa kể, Matthijs de Ligt cũng dính chấn thương dài hạn. Khi ấy, Leny Yoro sẽ là trung vệ đúng nghĩa duy nhất thuộc biên chế đội một từ đầu mùa và còn đủ điều kiện ra sân trong chuyến làm khách tới Stamford Bridge.

Trong bối cảnh lực lượng cạn kiệt, phương án chữa cháy tiếp theo nhiều khả năng sẽ là cái tên trẻ Ayden Heaven. Ngoài ra, cả Tyler Fredricson cũng được cân nhắc.

Bất chấp khó khăn, MU vẫn đứng thứ 3 trên BXH với 55 điểm, hơn chính Chelsea 7 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, với hàng thủ chắp vá, chuyến hành quân tới Stamford Bridge hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra cực đại cho "Quỷ đỏ".

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mainoo quá quan trọng với MU

Vai trò của Kobbie Mainoo quan trọng thế nào với Manchester United? Câu trả lời rõ ràng nhất nằm ở chính trận đấu mà anh vắng mặt.

Casemiro gây tiếc nuối

Tiền vệ Casemiro trở thành điểm sáng hiếm hoi của MU trong thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Haaland ăn mừng thất bại lịch sử của MU

Rạng sáng 14/4, Erling Haaland tỏ ra vui mừng khi chứng kiến đội bóng tuổi thơ Leeds United tạo nên cột mốc lịch sử trước MU thuộc vòng 32 Premier League.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Real Madrid và Bayern Munich - cuộc 'đọ súng' của hai nhà vua

    Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich không chỉ là trận cầu đỉnh cao, mà còn là màn so tài của hai "ông vua" Champions League, nơi đẳng cấp, bản lĩnh và lịch sử va chạm dữ dội trên cùng một sân khấu.

    Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn

    Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.

    Olise và cái tát vào những gã khổng lồ

    Màn trình diễn tại Bernabeu không chỉ tôn vinh tài năng của Michael Olise, mà còn phơi bày sai lầm của những đội bóng đã chần chừ trước anh.

