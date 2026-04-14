Haaland ăn mừng thất bại lịch sử của MU

Rạng sáng 14/4, Erling Haaland tỏ ra vui mừng khi chứng kiến đội bóng tuổi thơ Leeds United tạo nên cột mốc lịch sử trước MU thuộc vòng 32 Premier League.

Haaland là fan cứng của Leeds.

Thầy trò HLV Daniel Farke gây chấn động khi đánh bại "Quỷ đỏ" 2-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên trên sân Old Trafford ở giải VĐQG sau 45 năm. Cú đúp của Noah Okafor trong hiệp một giúp Leeds tạo lợi thế lớn, trong khi nỗ lực gỡ gạc của đội chủ nhà là không đủ để xoay chuyển cục diện.

Kết quả mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Leeds hiện có 36 điểm, tạo khoảng cách 6 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu. Cơ hội để đội bóng vùng Yorkshire tiếp tục góp mặt tại Premier League mùa tới là rất cao.

Ngay sau trận đấu, Haaland chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng trên mạng xã hội với dòng trạng thái ngắn gọn "Get in" (tạm dịch: Hay lắm - PV), thể hiện sự phấn khích khi đội bóng anh cổ vũ từ nhỏ giành chiến thắng vang dội.

Tiền đạo thuộc biên chế ManCity có mối liên hệ đặc biệt với Leeds. Cha của Haaland, ông Alf-Inge Haaland từng thi đấu cho CLB này trong giai đoạn 1997-2000.

Không chỉ dừng lại ở tình cảm, Haaland từng nhiều lần bày tỏ ước mơ đưa Leeds lên đỉnh cao. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, anh khẳng định mong muốn vô địch Premier League cùng đội bóng quê hương, đồng thời vượt qua những gì cha mình từng đạt được trong sự nghiệp.

Về phía Leeds, HLV Farke thừa nhận đội bóng lẽ ra có thể ghi nhiều hơn trong hiệp một, nhưng vẫn hài lòng với kết quả chung cuộc. Ông nhấn mạnh chiến thắng tại Old Trafford là bước tiến lớn trên hành trình trụ hạng của tân binh Premier League.

Với MU, thầy trò HLV Michael Carrick vẫn giữ vững vị trí thứ 3 nhưng bỏ lỡ thời cơ cắt đuôi Aston Villa.

