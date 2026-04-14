Tuyển thủ Nhật Bản bỏ lỡ khó tin trước MU

Tiền vệ Ao Tanaka của Leeds bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước MU ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Tanaka bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước MU. Ảnh: Reuters.

Phút 44 trên sân Old Trafford, Tanaka cướp bóng ngay trong chân của Casemiro, đi bóng vượt qua thủ thành Senne Lammens và đối diện khung thành trống. Tuy nhiên, một thoáng chần chừ của tuyển thủ Nhật Bản tạo điều kiện để trung vệ Lisandro Martinez kịp thời lùi về truy cản, cứu thua cho MU khỏi bàn thua thứ 3.

Trên mạng xã hội, video ghi lại pha bỏ lỡ của Tanaka được bàn tán sôi nổi. Một tài khoản bình luận: "Lẽ ra Leeds đã có thể thắng hơn 3 bàn tại Old Trafford". CĐV khác lên tiếng: "Pha bỏ lỡ này sẽ ám ảnh cả sự nghiệp của cậu ta". Một ý kiến khác nhận xét: "Tanaka có lý do để tiếc nuối, nhưng Martinez cũng quá hay ở tình huống này".

Dù bỏ lỡ cơ hội, Tanaka vẫn có một trận đấu tốt trước MU. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%, tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, có 8 tình huống hỗ trợ phòng ngự, 2 lần tắc bóng và 2 lần thu hồi bóng thành công.

Tanaka là trụ cột của Leeds từ mùa giải trước và tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Daniel Farke. Mùa này, anh có 22 lần ra sân tại Premier League và ghi được 2 bàn thắng. Hôm 5/4, Tanaka cũng góp 1 bàn trong trận hòa 2-2 của Leeds trước West Ham ở vòng 31.

Tiền vệ người Nhật Bản gia nhập Leeds vào mùa hè 2024 với mức phí 2,9 triệu bảng. 2025/26 cũng là mùa đầu tiên anh thi đấu tại Premier League. Ngoài sân cỏ, Tanaka có mối quan hệ thân thiết với Kaoru Mitoma của Brighton khi cả hai từng học chung trường tiểu học tại Nhật Bản.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

