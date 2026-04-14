Tuyển thủ Nhật Bản bỏ lỡ khó tin trước MU

  • Thứ ba, 14/4/2026 09:20 (GMT+7)
Tiền vệ Ao Tanaka của Leeds bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước MU ở vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Tanaka bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trước MU. Ảnh: Reuters.

Phút 44 trên sân Old Trafford, Tanaka cướp bóng ngay trong chân của Casemiro, đi bóng vượt qua thủ thành Senne Lammens và đối diện khung thành trống. Tuy nhiên, một thoáng chần chừ của tuyển thủ Nhật Bản tạo điều kiện để trung vệ Lisandro Martinez kịp thời lùi về truy cản, cứu thua cho MU khỏi bàn thua thứ 3.

Trên mạng xã hội, video ghi lại pha bỏ lỡ của Tanaka được bàn tán sôi nổi. Một tài khoản bình luận: "Lẽ ra Leeds đã có thể thắng hơn 3 bàn tại Old Trafford". CĐV khác lên tiếng: "Pha bỏ lỡ này sẽ ám ảnh cả sự nghiệp của cậu ta". Một ý kiến khác nhận xét: "Tanaka có lý do để tiếc nuối, nhưng Martinez cũng quá hay ở tình huống này".

Dù bỏ lỡ cơ hội, Tanaka vẫn có một trận đấu tốt trước MU. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%, tạo ra 4 cơ hội ghi bàn, có 8 tình huống hỗ trợ phòng ngự, 2 lần tắc bóng và 2 lần thu hồi bóng thành công.

Tanaka là trụ cột của Leeds từ mùa giải trước và tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong đội hình của HLV Daniel Farke. Mùa này, anh có 22 lần ra sân tại Premier League và ghi được 2 bàn thắng. Hôm 5/4, Tanaka cũng góp 1 bàn trong trận hòa 2-2 của Leeds trước West Ham ở vòng 31.

Tiền vệ người Nhật Bản gia nhập Leeds vào mùa hè 2024 với mức phí 2,9 triệu bảng. 2025/26 cũng là mùa đầu tiên anh thi đấu tại Premier League. Ngoài sân cỏ, Tanaka có mối quan hệ thân thiết với Kaoru Mitoma của Brighton khi cả hai từng học chung trường tiểu học tại Nhật Bản.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 1-2 Leeds United Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

Cuốn sách “Bring the Noise” của nhà báo chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein mang tới góc nhìn trọn vẹn về sự nghiệp của Jurgen Klopp, bao gồm cả mối lương duyên bất thành với Manchester United.

Duy Luân

    Ly do Mainoo khong ra san truoc Leeds

    Lý do Mainoo không ra sân trước Leeds

    3 giờ trước 08:10 14/4/2026

    0

    Kobbie Mainoo không góp mặt trong trận gặp Leeds ở vòng 32 Premier League vì chấn thương nhẹ trên sân tập, buộc HLV Michael Carrick phải điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa.

    MU bi 'loi nguyen Ugarte' am?

    MU bị 'lời nguyền Ugarte' ám?

    3 giờ trước 07:45 14/4/2026

    0

    Màn trình diễn kém cỏi của Manuel Ugarte khiến người hâm mộ Manchester United phẫn nộ, khi những thống kê tiêu cực tiếp tục kéo dài.

    Tottenham hung chiu them cu soc

    Tottenham hứng chịu thêm cú sốc

    2 giờ trước 08:30 14/4/2026

    0

    Trung vệ đội trưởng Cristian Romero khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa sau chấn thương gặp phải ở trận thua Sunderland hôm 12/4.

