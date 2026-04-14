MU bị 'lời nguyền Ugarte' ám?

  • Thứ ba, 14/4/2026 07:45 (GMT+7)
Màn trình diễn kém cỏi của Manuel Ugarte khiến người hâm mộ Manchester United phẫn nộ, khi những thống kê tiêu cực tiếp tục kéo dài.

Rạng sáng 14/4, thất bại 1-2 trước Leeds ở vòng 32 Premier League không chỉ khiến Manchester United đánh rơi điểm số quan trọng, mà còn đẩy Manuel Ugarte vào tâm bão chỉ trích.

Tiền vệ người Uruguay có trận đá chính đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng không để lại dấu ấn tích cực.

Trong bối cảnh Kobbie Mainoo vắng mặt, Carrick buộc phải trao cơ hội cho Ugarte. Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi tiếp tục gây thất vọng khi bị tuyến giữa Leeds lấn át hoàn toàn. Khả năng tranh chấp, phân phối bóng và kiểm soát nhịp độ đều không đáp ứng yêu cầu.

Những con số càng khiến tình hình trở nên đáng báo động. Ugarte chỉ thắng 1 trong 10 trận đá chính mùa này, trong đó có tới 6 thất bại. Nếu tính rộng hơn từ tháng 3/2025, anh đá chính 14 trận tại Premier League nhưng chỉ thắng 1 và thua tới 9.

Thống kê dài hạn cũng không khả quan hơn. Sau hơn 18 tháng tại Old Trafford, Ugarte mới có 6 chiến thắng khi đá chính ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi đã nhận 15 thất bại sau 30 lần xuất phát.

Chính vì vậy, khái niệm "lời nguyền Ugarte" bắt đầu lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ cần thấy tên anh trong đội hình, khả năng giành chiến thắng của MU gần như bằng không.

Phong độ sa sút khiến tương lai của Ugarte bị đặt dấu hỏi lớn. Anh đang trở thành một trong những ứng viên hàng đầu cho việc rời CLB trong kỳ chuyển nhượng hè, đặc biệt khi MU lên kế hoạch cải tổ mạnh tuyến giữa.

Trong bối cảnh Casemiro nhiều khả năng ra đi và các cầu thủ như Ugarte chơi kém cỏi, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ chiêu mộ ít nhất một đến hai tiền vệ mới.

Đào Trần

