Hành vi phi thể thao của cựu sao MU

Sai lầm cá nhân và pha đánh nguội khiến Marcos Rojo trở thành tâm điểm chỉ trích trong thất bại 0-2 của Racing Club trước River Plate.

Cựu cầu thủ MU có ngày thi đấu đáng quên.

Hôm 13/4, Marcos Rojo tiếp tục ghi dấu ấn theo cách tiêu cực khi Racing Club nhận thất bại trước River Plate tại vòng 14 giải VĐQG Argentina. Trung vệ 36 tuổi trải qua trận đấu ác mộng với việc vừa mắc lỗi dẫn đến bàn thua, vừa bị truất quyền thi đấu vì hành vi phi thể thao.

Bước ngoặt đầu tiên đến từ một tình huống tưởng chừng đơn giản ở phút 33. Từ đường bóng dài của đội khách, Rojo chiếm ưu thế trước Facundo Colidio nhưng lại xử lý lỗi với một pha tắc bóng hụt, tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương ghi bàn mở tỷ số. Sai lầm đẩy Racing vào thế rượt đuổi trong phần còn lại của trận đấu.

Khi đội nhà dâng cao tìm bàn gỡ, áp lực khiến Rojo mất kiểm soát. Phút 80, trong pha tranh chấp không bóng với Lucas Martinez Quarta, anh vung tay mạnh trúng đầu đối thủ. Trọng tài ban đầu không quan sát thấy, nhưng VAR can thiệp. Sau khi xem lại băng hình, quyết định thẻ đỏ trực tiếp được đưa ra.

Việc chơi thiếu người khiến Racing hoàn toàn mất thế trận, trước khi Sebastian Driussi ấn định chiến thắng 2-0 cho River Plate ở thời gian bù giờ. Đây là lần thứ 17 Rojo ra sân cho Racing kể từ khi gia nhập theo hợp đồng một năm. Tuy nhiên, anh chưa thể mang lại sự chắc chắn cần thiết, thậm chí liên tục để lại dấu ấn tiêu cực.

Chỉ vài tháng trước, trung vệ này từng phản lưới nhà và vô tình gây chấn thương hộp sọ nghiêm trọng cho đồng đội. Chuỗi sự cố liên tiếp đang khiến hình ảnh của Rojo xấu đi rõ rệt.

Từng là trụ cột của Manchester United với 122 lần ra sân và giành 3 danh hiệu, nhưng ở thời điểm hiện tại, Rojo phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt ngay tại quê nhà.

