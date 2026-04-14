Tranh cãi trong ngày MU thất bại

|
Tình huống gây tranh cãi diễn ra trong hiệp 2 trên sân Old Trafford. Martinez bị đuổi khỏi sân sau pha va chạm với tiền đạo Dominic Calvert-Lewin.
|
Tiền đạo bên phía Leeds được cho là có động tác vung tay khiến Martinez mất thăng bằng. Trong lúc tranh chấp, trung vệ người Argentina đưa tay chạm vào phần tóc của đối phương.
|
Trọng tài Paul Tierney ban đầu không rút thẻ đỏ, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu trung vệ người Argentina vì hành vi kéo tóc đối phương.
|
Thời điểm đó, MU bị dẫn 0-2 sau cú đúp của Noah Okafor trong hiệp một. Dù Casemiro rút ngắn tỷ số ở cuối trận, đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể tránh khỏi thất bại thứ 2 trong 11 trận dưới thời Carrick.
|
Với chiếc thẻ đỏ này, Martinez có nguy cơ nhận án treo giò 3 trận. HLV Michael Carrick cho biết ban huấn luyện sẽ cân nhắc khả năng kháng cáo, nhưng khẳng định đây là một quyết định bất lợi rõ ràng.
|
Carrick không giấu được sự bức xúc sau trận, khi thẳng thắn chỉ trích quyết định của trọng tài: "Đó là một quyết định gây sốc khi truất quyền thi đấu Lisandro. Hai trận liên tiếp chúng tôi phải chịu những tình huống như vậy, nhưng đây là một trong những quyết định tệ nhất tôi từng thấy".
|
Dù thất bại, MU vẫn đứng thứ 3 tại Premier League và đang nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, phong độ chững lại với chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận gần nhất khiến áp lực gia tăng trước chuyến làm khách quan trọng tới sân của Chelsea.
|
MU rõ ràng cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, hướng tới giai đoạn quyết định của mùa giải với sự tập trung cao nhất.
