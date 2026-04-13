Kịch bản MU có vé Champions League trong 3 trận tới

MU sẽ có vé trở lại Champions League nếu giành 3 chiến thắng liên tiếp, sau khi Chelsea thất thủ trước Man City đêm 12/4.

Ngày MU trở lại Champions League đang rất gần Khi những đối thủ cạnh tranh liên tục thu về những kết quả bất lợi tại vòng 32 Premier League 2025/26. Người hâm mộ ''Quỷ đỏ'' hiểu rằng đội bóng của họ đang nắm giữ quyền định đoạt mọi thứ.

Đội bóng của HLV Michael Carrick trở lại thi đấu vào rạng sáng 14/4 bằng màn tiếp đón Leeds United tại Old Trafford thuộc vòng 32 Premier League. Trước đó, "Quỷ đỏ" trải qua hơn 3 tuần không thi đấu do quãng nghỉ quốc tế và việc bị loại khỏi FA Cup.

Dù vậy, phong độ ổn định giúp MU giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, với chỉ một thất bại trong giai đoạn gần đây. Aston Villa không thể vượt lên khi bị Nottingham Forest cầm hòa, trong khi cú ngã của Chelsea khiến khoảng cách giữa 2 đội vẫn là 7 điểm.

Mùa giải năm nay, Premier League có tối đa 5 suất dự Champions League nhờ thành tích tốt của các CLB Anh tại đấu trường châu Âu. Điều này mở ra cơ hội lớn cho CLB chủ sân Old Trafford sớm hoàn thành mục tiêu trong 7 trận còn lại.

Nếu lần lượt đánh bại Leeds, Chelsea và Brentford trong 3 trận tới, MU sẽ chạm mốc 64 điểm. Con số này đủ để họ chắc chắn nằm trong top 5. Khi đó, ngay cả trong kịch bản Chelsea thắng toàn bộ các trận còn lại, họ cũng không thể đuổi kịp.

Trận đấu then chốt sẽ là cuộc đại chiến ở Stamford Bridge cuối tuần này. Nếu nhận thất bại, đội bóng thành London chỉ có thể đạt tối đa 63 điểm, không đủ để cạnh tranh trực tiếp với MU.

Trong trường hợp không giành trọn vẹn 3 chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Carrick vẫn nắm quyền tự quyết. Chỉ cần thắng 4 trong 7 trận cuối cùng, họ vẫn đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.

Sau 3 trận kể trên, lịch thi đấu còn lại của MU gồm các trận gặp Liverpool, Nottingham Forest trên sân nhà và làm khách trước Sunderland cùng Brighton.