Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU thắng lớn dù không thi đấu

  • Thứ hai, 13/4/2026 06:33 (GMT+7)
Việc những đối thủ cạnh tranh cho tấm vé dự Champions League có kết quả thất vọng giúp MU hưởng lợi dù không thi đấu ở cuối tuần qua.

MU hưởng lợi dù đá muộn. Ảnh: Reuters.

MU sẽ khép lại chuỗi 24 ngày không thi đấu bằng trận gặp Leeds vào rạng sáng 14/4, trong khuôn khổ trận đấu muộn vòng 32 Premier League. Trước đó, dư luận đánh giá việc thi đấu muộn ở vòng này là bất lợi với MU, bởi nếu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều giành chiến thắng, áp lực dành cho “Quỷ đỏ” sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, kịch bản đó đã không xảy ra. Ngoại trừ Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Fulham, các đội bóng trong nhóm cạnh tranh từ vị trí thứ 4 đến thứ 8 đều không có được kết quả thuận lợi. Chelsea thua đậm 0-3 trên sân nhà trước Man City, trong khi Aston Villa chỉ có trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest.

Ở các cặp đấu khác, Everton và Brentford chia điểm với tỷ số 2-2, còn Newcastle bất ngờ thất bại 1-2 trước Crystal Palace.

Những kết quả này giúp MU giữ vững vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mà chưa cần thi đấu, đồng thời duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi. Hiện tại, họ xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Trận đấu với Leeds vì thế mang ý nghĩa bản lề. Nếu giành trọn 3 điểm, MU sẽ tạo ra khoảng cách 3 điểm với Aston Villa, đồng thời nới rộng cách biệt với Liverpool lên 6 điểm. Không chỉ vậy, “Quỷ đỏ” còn có thể bỏ xa Chelsea tới 10 điểm, thậm chí nâng lên 13 điểm nếu tiếp tục thắng trong chuyến làm khách tại Stamford Bridge ở vòng kế tiếp.

Trong bối cảnh top 5 Premier League mùa này sẽ giành vé dự Champions League, MU đang tràn trề cơ hội góp mặt tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu vào mùa tới.

Duy Luân

MU MU premier league

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý