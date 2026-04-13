Mbappe gây lo lắng

Kylian Mbappe vắng mặt trong buổi tập tại Valdebebas vì chấn thương vùng lông mày gặp phải trong trận hoà Girona.

Vết thương vùng lông mày của Mbappe sau pha va chạm với Vitor Reis.

Sau trận hòa Girona ở vòng 31 La Liga hôm 11/4, Real Madrid nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Bayern Munich. Tuy nhiên, buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Arbeloa chứng kiến sự vắng mặt đáng chú ý của Mbappe.

Tiền đạo người Pháp gặp chấn thương sau pha va chạm với Vitor Reis ở trận đấu trước. Anh bị rách vùng lông mày và phải khâu vết thương.

Do còn cảm giác đau, Mbappe không tham gia tập luyện cùng toàn đội, chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn và tránh rủi ro.

Dù vậy, ban huấn luyện Real Madrid không tỏ ra quá lo ngại. Nguồn tin nội bộ cho biết khả năng ra sân của Mbappe trong trận lượt về tứ kết Champions League tại Allianz Arena vẫn được giữ nguyên.

Anh được kỳ vọng sẽ kịp hồi phục để góp mặt trong cuộc đối đầu mang tính quyết định trước Bayern Munich.

Trên mạng xã hội, Mbappe đăng tải hình ảnh vết khâu trên lông mày, cho thấy tình trạng chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần theo dõi.

Trong khi đó, phần lớn đội hình Real Madrid tập luyện bình thường. Rodrygo và Courtois là hai trường hợp tiếp tục vắng mặt do chấn thương và đang trong quá trình hồi phục riêng.

Đây là buổi tập đầu tiên trong ba buổi chuẩn bị của Real Madrid trước khi hành quân đến Munich. Trận đấu với Bayern được xem là bước ngoặt của mùa giải, buộc đội bóng Hoàng gia phải đạt trạng thái tốt nhất.

Sự vắng mặt tạm thời của Mbappe tạo ra chút lo lắng, nhưng với tín hiệu tích cực từ đội ngũ y tế, Real Madrid vẫn tin tưởng ngôi sao số một của họ sẽ sẵn sàng cho trận chiến lớn phía trước.

