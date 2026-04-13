Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe gây lo lắng

  • Thứ hai, 13/4/2026 05:54 (GMT+7)
Kylian Mbappe vắng mặt trong buổi tập tại Valdebebas vì chấn thương vùng lông mày gặp phải trong trận hoà Girona.

Vết thương vùng lông mày của Mbappe sau pha va chạm với Vitor Reis.

Sau trận hòa Girona ở vòng 31 La Liga hôm 11/4, Real Madrid nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Bayern Munich. Tuy nhiên, buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Arbeloa chứng kiến sự vắng mặt đáng chú ý của Mbappe.

Tiền đạo người Pháp gặp chấn thương sau pha va chạm với Vitor Reis ở trận đấu trước. Anh bị rách vùng lông mày và phải khâu vết thương.

Do còn cảm giác đau, Mbappe không tham gia tập luyện cùng toàn đội, chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn và tránh rủi ro.

Dù vậy, ban huấn luyện Real Madrid không tỏ ra quá lo ngại. Nguồn tin nội bộ cho biết khả năng ra sân của Mbappe trong trận lượt về tứ kết Champions League tại Allianz Arena vẫn được giữ nguyên.

Anh được kỳ vọng sẽ kịp hồi phục để góp mặt trong cuộc đối đầu mang tính quyết định trước Bayern Munich.

Trên mạng xã hội, Mbappe đăng tải hình ảnh vết khâu trên lông mày, cho thấy tình trạng chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần theo dõi.

Trong khi đó, phần lớn đội hình Real Madrid tập luyện bình thường. Rodrygo và Courtois là hai trường hợp tiếp tục vắng mặt do chấn thương và đang trong quá trình hồi phục riêng.

Đây là buổi tập đầu tiên trong ba buổi chuẩn bị của Real Madrid trước khi hành quân đến Munich. Trận đấu với Bayern được xem là bước ngoặt của mùa giải, buộc đội bóng Hoàng gia phải đạt trạng thái tốt nhất.

Sự vắng mặt tạm thời của Mbappe tạo ra chút lo lắng, nhưng với tín hiệu tích cực từ đội ngũ y tế, Real Madrid vẫn tin tưởng ngôi sao số một của họ sẽ sẵn sàng cho trận chiến lớn phía trước.

Mbappe vui vẻ bên bạn gái sau trận hoà Girona

Kylian Mbappe xuất hiện thân mật bên nữ diễn viên Ester Exposito chỉ vài giờ sau trận hòa Girona, qua đó khiến Real Madrid đánh rơi lợi thế ở cuộc đua La Liga.

15 giờ trước

Cú sút khó tin của Mbappe gây phẫn nộ

Kylian Mbappe bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt trong trận hòa Girona rạng sáng 11/4, khiến người hâm mộ Real Madrid không giấu được sự thất vọng.

Real Madrid tê liệt sau ngày Mbappe trở lại

Chuỗi trận sa sút của Real Madrid trùng với thời điểm Kylian Mbappe tái xuất đội hình sau chấn thương, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả vận hành của hàng công.

Những cái tên nào đủ sức về dẫn dắt Real Madrid mùa tới Real Madrid đang trải qua mùa giải 2025/26 vô cùng khó khăn và đứng trước nguy cơ trắng tay. Việc tìm ra một vị thuyền trưởng mới chèo lái con tàu Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ là điều mà thượng tầng CLB này nghĩ đến.

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Chelsea ra quyết định với HLV Rosenior

    18 phút trước 06:18 13/4/2026

    0

    Bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Man City, ban lãnh đạo Chelsea chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến tương lai của HLV Liam Rosenior.

    Pep Guardiola kêu gọi CĐV tôn trọng Arsenal

    42 phút trước 05:54 13/4/2026

    0

    HLV Pep Guardiola của Man City đã dành nhiều lời khen ngợi cho Arsenal trước thềm cuộc đại chiến quan trọng giữa hai đội ở vòng tới tại Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý