Real Madrid tê liệt sau ngày Mbappe trở lại

  • Thứ bảy, 11/4/2026 09:05 (GMT+7)
Chuỗi trận sa sút của Real Madrid trùng với thời điểm Kylian Mbappe tái xuất đội hình sau chấn thương, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả vận hành của hàng công.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi không thắng ba trận liên tiếp kể từ khi Kylian Mbappe trở lại đội hình xuất phát. Đáng chú ý, trước đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng có chuỗi 5 trận toàn thắng khi tiền đạo người Pháp vắng mặt.

Trong 4 vòng gần nhất tại La Liga, Real Madrid chỉ giành được 4/12 điểm tối đa. Kết quả này cho thấy sự chững lại rõ rệt so với phong độ trước đó, khi họ liên tiếp đánh bại Celta, Elche, Atletico Madrid và đặc biệt là hai lần vượt qua Manchester City tại Champions League.

Tuy nhiên, kể từ khi Mbappe trở lại, Real Madrid lần lượt thất bại trước Mallorca và Bayern Munich, trước khi bị Girona cầm hòa 1-1 rạng sáng 11/4. Đây là chuỗi trận khiến đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa đánh mất sự ổn định trong lối chơi.

Riêng ở trận gặp Girona, Mbappe có những con số thống kê đáng chú ý nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh tung ra 5 cú sút và bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. Tiền đạo này có 53 lần chạm bóng, thực hiện 23 pha dẫn bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91%.

Đó là những điểm sáng lẻ loi của Mbappe, khi các thống kê còn lại bộc lộ hạn chế nằm ở khả năng xử lý cuối cùng. Mbappe chỉ thành công 4/9 pha rê dắt, mất bóng tới 20 lần và chỉ thắng 4 trong 17 tình huống tranh chấp tay đôi. Anh cũng chỉ tạo ra 1 đường chuyền nguy hiểm trong suốt trận đấu.

Những con số này phản ánh sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công, dù mức độ tham gia vào lối chơi là khá lớn.

Chuỗi kết quả hiện tại không thể quy hoàn toàn cho một cá nhân. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa phong độ của đội bóng và sự trở lại của Mbappe đang tạo ra những nghi điểm cần được gấp rút giải quyết.

HLV Real Madrid nổi giận

Sau trận hòa Girona rạng sáng 11/4, HLV Alvaro Arbeloa không ngần ngại chỉ trích công tác trọng tài, đặc biệt là quyết định gây tranh cãi liên quan đến Kylian Mbappe.

4 giờ trước

Sao trẻ sinh năm 2005 đe dọa ngai vàng của Mbappe

Desire Doue đang nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp.

29:1732 hôm qua

Mbappe phá cấu trúc của Real Madrid như Ronaldo béo

Kylian Mbappe kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid trước Bayern Munich, nhưng khoảnh khắc ấy không đủ mang lại niềm vui.

14:07 8/4/2026

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

    Đọc tiếp

    Cu sut kho tin cua Mbappe gay phan no hinh anh

    Cú sút khó tin của Mbappe gây phẫn nộ

    24 phút trước 10:12 11/4/2026

    0

    Kylian Mbappe bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt trong trận hòa Girona rạng sáng 11/4, khiến người hâm mộ Real Madrid không giấu được sự thất vọng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

