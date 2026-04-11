Real Madrid tê liệt sau ngày Mbappe trở lại

Chuỗi trận sa sút của Real Madrid trùng với thời điểm Kylian Mbappe tái xuất đội hình sau chấn thương, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả vận hành của hàng công.

Khoảnh khắc Mbappe chuẩn bị sút bóng lên khán đài.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi không thắng ba trận liên tiếp kể từ khi Kylian Mbappe trở lại đội hình xuất phát. Đáng chú ý, trước đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng có chuỗi 5 trận toàn thắng khi tiền đạo người Pháp vắng mặt.

Trong 4 vòng gần nhất tại La Liga, Real Madrid chỉ giành được 4/12 điểm tối đa. Kết quả này cho thấy sự chững lại rõ rệt so với phong độ trước đó, khi họ liên tiếp đánh bại Celta, Elche, Atletico Madrid và đặc biệt là hai lần vượt qua Manchester City tại Champions League.

Tuy nhiên, kể từ khi Mbappe trở lại, Real Madrid lần lượt thất bại trước Mallorca và Bayern Munich, trước khi bị Girona cầm hòa 1-1 rạng sáng 11/4. Đây là chuỗi trận khiến đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa đánh mất sự ổn định trong lối chơi.

Riêng ở trận gặp Girona, Mbappe có những con số thống kê đáng chú ý nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh tung ra 5 cú sút và bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. Tiền đạo này có 53 lần chạm bóng, thực hiện 23 pha dẫn bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91%.

Đó là những điểm sáng lẻ loi của Mbappe, khi các thống kê còn lại bộc lộ hạn chế nằm ở khả năng xử lý cuối cùng. Mbappe chỉ thành công 4/9 pha rê dắt, mất bóng tới 20 lần và chỉ thắng 4 trong 17 tình huống tranh chấp tay đôi. Anh cũng chỉ tạo ra 1 đường chuyền nguy hiểm trong suốt trận đấu.

Những con số này phản ánh sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công, dù mức độ tham gia vào lối chơi là khá lớn.

Chuỗi kết quả hiện tại không thể quy hoàn toàn cho một cá nhân. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa phong độ của đội bóng và sự trở lại của Mbappe đang tạo ra những nghi điểm cần được gấp rút giải quyết.

