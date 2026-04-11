HLV Real Madrid nổi giận

  • Thứ bảy, 11/4/2026 06:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau trận hòa Girona rạng sáng 11/4, HLV Alvaro Arbeloa không ngần ngại chỉ trích công tác trọng tài, đặc biệt là quyết định gây tranh cãi liên quan đến Kylian Mbappe.

Arbeloa chỉ trích trọng tài.

Tình huống khiến Arbeloa phẫn nộ xảy ra khi Mbappe bị Vitor Reis thúc cùi chỏ vào mặt trong vòng cấm, khiến tiền đạo người Pháp chảy máu, nhưng trọng tài Alberola Rojas lại không cho Real Madrid hưởng phạt đền.

“Đối với tôi, đây rõ ràng là một quả phạt đền và điều này xảy ra như một chuyện bình thường, ngày này qua ngày khác. Không ai hiểu VAR đang nghĩ gì. Họ chỉ can thiệp khi thấy có lợi cho họ. Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng. Chúng ta đã chứng kiến điều tương tự trong trận gặp Mallorca, mọi thứ vẫn vậy", Arbeloa bức xúc.

Dù tức giận với trọng tài, Arbeloa cũng thừa nhận Real Madrid chưa đạt phong độ tốt nhất. Ông nói: “Tôi rời sân với cảm giác đây không phải là trận đấu tốt nhất. Với những cơ hội đã tạo ra, đây là trận mà chúng tôi đáng lẽ phải thắng".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không quá lo lắng về khả năng dứt điểm của các học trò: “Họ là hai trong số bốn hoặc năm cầu thủ giỏi nhất thế giới. Điều cần cải thiện là cách chúng tôi đối đầu với những đội phòng ngự chặt chẽ".

Về phía cá nhân, Eduardo Camavinga cũng trở thành tâm điểm khi nhận những tiếng la ó từ khán giả. Arbeloa lên tiếng bảo vệ học trò: “Tôi muốn thấy Eduardo ở vị trí đó. Cậu ấy từng làm tốt và cần được quan sát, phát triển thêm về cách định vị và triển khai bóng".

Dù kết quả không như ý, niềm tin giành danh hiệu của Real Madrid vẫn chưa tắt. Arbeloa khẳng định: “Chúng tôi sẽ đến Đức, đối đầu Bayern Munich với tất cả năng lượng và mục tiêu là chiến thắng".

Trong khi đó, Dani Carvajal cũng gửi thông điệp tích cực: “Chúng ta phải chiến đấu đến ngày cuối cùng".

HLV Real Madrid dốc tiền cho Louis Vuitton

HLV Álvaro Arbeloa gây chú ý với loạt trang phục và phụ kiện xa xỉ, từ áo khoác nghìn euro đến túi xách mang dấu ấn Louis Vuitton.

Duy Anh

Arbeloa Kylian Mbappe Real Madrid Mbappe

    Đọc tiếp

    Tinh canh eo le cua Pogba hinh anh

    Tình cảnh éo le của Pogba

    2 giờ trước 06:57 11/4/2026

    0

    Rạng sáng 11/4, Paul Pogba tái xuất sau 4 tháng nhưng màn trình diễn nhạt nhòa không thể giúp AS Monaco tránh khỏi thất bại nặng nề.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

