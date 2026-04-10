Sao trẻ sinh năm 2005 đe dọa ngai vàng của Mbappe

Desire Doue đang nổi lên như một trong những cái tên đáng chú ý nhất của bóng đá Pháp.

Giữa một “rừng sao” trên tuyển Pháp gồm Kylian Mbappr, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola hay Randal Kolo Muani, tài năng trẻ của PSG vẫn biết cách tạo ra dấu ấn riêng theo cách đầy thuyết phục.

Ở trận tứ kết Champions League gặp Liverpool, Doue chính là người phá vỡ thế bế tắc với bàn mở tỷ số từ rất sớm, góp phần quan trọng vào chiến thắng 2-0 của PSG. Pha lập công ấy không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa giải tỏa, khi anh đang nỗ lực khẳng định bản thân sau quãng thời gian bị gián đoạn bởi chấn thương.

Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ năm của Doue tại Champions League mùa này, giúp anh cân bằng thành tích của chính mình ở mùa giải trước.

Ở tuổi 20, Doue đang tiến rất gần đến những cột mốc mà Kylian Mbappé từng thiết lập. Cả hai hiện cùng có 7 bàn ở vòng knock-out Champions League trước tuổi 21, một thành tích cho thấy tiềm năng bùng nổ của cầu thủ sinh năm 2005. Với việc vẫn còn thời gian trước khi bước sang tuổi 21, Doue hoàn toàn có cơ hội vượt qua đàn anh.

Doue tỏa sáng trước Liverpool.

Dù vậy, hành trình mùa giải của Doue không hề bằng phẳng. Chính anh thừa nhận những chấn thương đã khiến phong độ của bản thân trở nên thất thường. Tuy nhiên, khi đạt trạng thái thể chất tốt nhất, anh ngay lập tức chứng minh giá trị với 11 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những con số, Doue còn nhận được sự đánh giá rất cao từ những người từng làm việc cùng. Cựu HLV Julien Stephan khẳng định anh sở hữu đầy đủ tố chất, từ kỹ thuật, thể chất đến tinh thần, để vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới. Điểm mạnh lớn nhất của Doue nằm ở sự đa năng, cho phép anh thích nghi với nhiều vai trò trên hàng công.

Trong một thế hệ tấn công đầy cạnh tranh của tuyển Pháp, Doue có thể chưa phải cái tên nổi bật nhất lúc này. Nhưng với những gì đang thể hiện, anh rõ ràng là một mảnh ghép mà Didier Deschamps hiện tại, hoặc có thể là Zinedine Zidane, không thể bỏ qua trong hành trình hướng tới tương lai.