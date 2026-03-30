Pháp hạ đẹp Colombia bằng đội hình phụ

Desire Doue lập cú đúp trong ngày mở tài khoản trong màu áo đội tuyển quốc gia, giúp Pháp đánh bại Colombia 3-1 một cách thuyết phục.

Doue toả sáng với cú đúp vào lưới Colombia.

Đội tuyển Pháp tiếp tục thể hiện chiều sâu đáng nể khi giành chiến thắng 3-1 trước Colombia trong trận giao hữu tại Maryland (Mỹ).

Dù HLV Didier Deschamps thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng Brazil trước đó, Les Bleus vẫn kiểm soát thế trận và không gặp nhiều khó khăn.

Colombia nhập cuộc đầy năng lượng và chiếm thế chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, họ không thể tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Brice Samba. Ngược lại, Pháp tận dụng tốt cơ hội ngay từ những cú sút trúng đích đầu tiên.

Phút 29, Desire Doue mở tỷ số với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chạm người đổi hướng khiến thủ môn Alvaro Montero bó tay. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 20 tuổi cho đội tuyển quốc gia.

Đến phút 41, cách biệt được nhân đôi. Từ quả tạt chuẩn xác của Maghnes Akliouche, Marcus Thuram bật cao đánh đầu cận thành, đưa Pháp dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Pháp tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Phút 56, Doue hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp mạch lạc bên cánh phải. Thuram đóng vai trò kiến tạo khi đặt bóng thuận lợi để tiền vệ trẻ dứt điểm ở cự ly gần.

Colombia chỉ có thể rút ngắn tỷ số ở phút 77. Jaminton Campaz tận dụng đường chuyền của Jefferson Lerma để tung cú sút chéo góc, mang về bàn danh dự cho đại diện Nam Mỹ.

Những phút cuối, trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Kylian Mbappe có cơ hội ghi bàn nhưng bị cản phá ngay trên vạch vôi. Sau đó, anh còn đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.

Chung cuộc, Pháp thắng 3-1, qua đó cho thấy lực lượng dồi dào và sự ổn định trước thềm World Cup 2026. Ngôi sao của trận đấu là Doue, người để lại dấu ấn rõ nét trong lần đầu tỏa sáng ở cấp độ ĐTQG.

