Endrick lạc nhịp ở tuyển Brazil

Không được sử dụng trước Pháp, Endrick tụt lại trong cuộc đua giành vị trí trên hàng công tuyển Brazil trước thềm World Cup.

Endrick gặp khó khăn trong việc tìm suất đá chính trên tuyển.

Quy trình sàng lọc lực lượng cho hàng công tuyển Brazil bắt đầu rõ nét từ đợt tập trung tháng 3. Trận giao hữu với Pháp hôm 27/3 có thể coi là phép đo vị thế của từng cá nhân trong mắt HLV Carlo Ancelotti.

Trong đội hình vốn có nhiều cái tên gần như chắc suất, cơ hội dành cho những cầu thủ trẻ như Endrick càng hẹp lại. Tiền đạo 19 tuổi bước vào đợt tập trung với kỳ vọng tạo dấu ấn. Anh có thêm trải nghiệm thi đấu tại Lyon, nhưng sự tiến bộ ở cấp CLB chưa được chuyển hóa thành cơ hội ở đội tuyển.

Trận gặp Pháp là minh chứng rõ ràng nhất. Endrick không được tung vào sân dù chỉ một phút, trong khi Brazil nhận thất bại 1-2 trên đất Mỹ. Trong hiệp hai, Ancelotti lần lượt trao cơ hội cho Luiz Henrique, Joao Pedro và Igor Thiago. Những phương án quen thuộc như Raphinha, Martinelli, Matheus Cunha hay Vinicius cũng tiếp tục được ưu tiên.

Ngay cả khả năng sử dụng Endrick ở vị trí cánh quen thuộc tại Lyon cũng không được cân nhắc. Đây là chi tiết cho thấy tài năng trẻ người Brazil đang đứng khá xa trong thứ tự lựa chọn của ban huấn luyện.

HLV Carlo Ancelotti chưa tin dùng Endrick.

Lần gần nhất Endrick ra sân cho Brazil là từ tháng 3/2025, khi anh thi đấu 45 phút trong trận thua Argentina 1-4 ở vòng loại World Cup 2026. So với hình ảnh bùng nổ trong những lần đầu khoác áo Selecao, Endrick hiện tại không còn tạo được sức bật tương tự.

Thực tế, hàng công Brazil đang sở hữu chiều sâu. Những cái tên giàu kinh nghiệm và ổn định phong độ vẫn chiếm ưu thế trong kế hoạch của Ancelotti. Điều này khiến cuộc cạnh tranh trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, đặc biệt với các cầu thủ trẻ chưa có vị thế vững chắc.

Endrick còn cơ hội ở trận giao hữu tiếp theo gặp Croatia. Đây có thể là lần thử nghiệm cuối trước khi Brazil chốt danh sách dự World Cup vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, cánh cửa không rộng. Mỗi suất trên hàng công đều đi kèm áp lực và tiêu chuẩn rất cao.

Bàn thắng gần nhất của Endrick cho đội tuyển đến từ tháng 6/2024. Khi đó, anh được xem là hiện tượng mới, thậm chí được kỳ vọng phá vỡ nhiều kỷ lục. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi ai. Ở tuổi 19, Endrick còn thời gian, song có thể bị bỏ lại trong cuộc đua khốc liệt của tuyển Brazil nếu không nhanh chóng tạo khác biệt.

