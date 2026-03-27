Vinicius chưa đủ tầm thay Neymar?

Sức ép đang gia tăng với HLV Carlo Ancelotti khi làn sóng người hâm mộ Brazil liên tục kêu gọi sự trở lại của Neymar.

CĐV Brazil kêu gọi trao cơ hội cho Neymar.

Trong trận giao hữu thua 1-2 của Brazil trước Pháp rạng sáng 27/3, các khán đài vang lên những tiếng hô tên Neymar, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của ngôi sao này với người hâm mộ xứ samba.

Nguyên nhân dẫn đến phản ứng này của CĐV Brazil bắt nguồn từ màn trình diễn kém của hàng công “Selecao”. Ở trận gặp Pháp, HLV Ancelotti tung vào sân bộ tứ tấn công gồm Vinicius Junior, Matheus Cunha, Raphinha và Gabriel Martinelli. Tuy nhiên, nhóm này gây thất vọng khi không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Gây thất vọng lớn nhất là Vinicius, khi ngôi sao của Real Madrid có nhiều pha xử lý hỏng và tỏ ra thiếu hiệu quả khi bị kèm chặt. Trước trận đấu, Vinicius cũng khiến người hâm mộ không hài lòng khi tuyên bố Brazil không phải là ứng viên vô địch FIFA World Cup 2026.

Màn trình diễn nhạt nhòa của Vinicius cùng đồng đội khiến người hâm mộ càng thêm nhớ Neymar. Tiền đạo của Santos vắng mặt ở đợt tập trung lần này do chưa đảm bảo thể trạng.

Giới chuyên môn nhận định đây là thời điểm quan trọng để Vinicius khẳng định vai trò thủ lĩnh, thay thế vị trí đầu tàu của Neymar trong tương lai. Nếu ngôi sao của Real Madrid không tận dụng cơ hội, “Selecao” khó tranh chấp chức vô địch World Cup vào mùa hè tới.

Về phía Neymar, HLV Ancelotti được cho là không hài lòng khi cầu thủ này tận dụng mạng xã hội và sự ủng hộ từ người hâm mộ để gây áp lực. Theo chiến lược gia người Italy, Neymar cần chứng minh năng lực thông qua màn trình diễn tại Santos trước khi nghĩ đến suất dự World Cup.

Neymar đánh lừa thủ môn trên chấm penalty Sáng 19/3, Neymar ghi bàn cho Santos trong trận thua 1-2 trước Internacional tại vòng 7 giải VĐQG Brazil.