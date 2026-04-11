Cú sút khó tin của Mbappe gây phẫn nộ

Kylian Mbappe bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt trong trận hòa Girona rạng sáng 11/4, khiến người hâm mộ Real Madrid không giấu được sự thất vọng.

Hai pha bỏ lỡ đáng chú ý của Mbappe trước Girona.

Trong trận hòa 1-1 với Girona tại vòng 31 La Liga, Mbappe trở thành tâm điểm vì những pha xử lý thiếu chính xác ở thời điểm quyết định. Dù hoạt động năng nổ, tiền đạo người Pháp không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, góp phần khiến Real Madrid đánh rơi điểm số.

Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 54. Từ pha căng ngang thuận lợi của Federico Valverde bên cánh phải, Mbappe băng vào trong tư thế thoải mái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh lại hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội rõ ràng trước khung thành.

Chỉ 7 phút sau, Mbappe tiếp tục khiến khán giả bất ngờ. Nhận đường bấm bóng tinh tế của Brahim Diaz, anh phá bẫy việt vị thoát xuống và tung cú vô lê. Dù vậy, bóng không đi về phía cầu môn mà bay thẳng lên khán đài.

Màn trình diễn này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Tài khoản MusteeyRMCF viết: "Đây không thể là Mbappe mà tôi từng biết ". Trong khi đó, Sakofficial đặt câu hỏi: "Tôi đang xem Ferran Torres hay là Kylian Mbappe vậy?".

FuteBolista tỏ ra bi quan: "Trời ơi, năm nay anh ta lại không giành được gì nữa à, thật khó tin". Còn tài khoản Madrid Forever thì bình luận: "Còn vài cái tệ khác mà bạn chưa đưa vào à?".

Một số ý kiến mang tính so sánh cũng xuất hiện. "Nếu là CR7 thì theo các bạn sẽ ghi được bao nhiêu bàn trong những tình huống đó?", một người dùng đặt câu hỏi.

Đây là trận thứ ba mà Real không thể thắng kể từ khi Mbappe quay lại sau quá trình điều trị chấn thương đầu gối. Với chỉ 1 điểm có được trước Girona ở vòng 31, Real gần như buông xuôi đấu trường La Liga khi đã kém Barca 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận.

Bayern khải hoàn, Real Madrid lộ giới hạn Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, trong khi Real Madrid trải qua một đêm đáng quên khi đánh mất thế trận và liên tiếp mắc sai lầm.