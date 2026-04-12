Mbappe vui vẻ bên bạn gái sau trận hoà Girona

Kylian Mbappe xuất hiện thân mật bên nữ diễn viên Ester Exposito chỉ vài giờ sau trận hòa Girona, qua đó khiến Real Madrid đánh rơi lợi thế ở cuộc đua La Liga.

Ngay sau trận hòa 1-1 trước Girona tại Bernabeu hôm 11/4, Mbappe nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông không phải vì chuyên môn mà bởi đời sống cá nhân.

Tiền đạo người Pháp được bắt gặp dùng bữa tối cùng nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Exposito tại một nhà hàng món Argentina ở trung tâm Madrid.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc hai người trao nhau cử chỉ thân mật. Sau đó, hai người rời nhà hàng cùng nhau trong không khí riêng tư. Nhân chứng tại hiện trường mô tả buổi tối diễn ra "rất tình cảm", với nhiều lần cặp đôi thể hiện sự gần gũi bằng những cái ôm và hôn nhau một cách tình tứ.

Trước đó, Real Madrid trải qua trận hoà thất vọng trước Girona và màn trình diễn của Mbappe được đánh giá rất tệ. Kết quả này khiến đội bóng Hoàng gia tiếp tục gặp khó trong cuộc đua vô địch. Khoảng cách với Barcelona bị nới rộng lên thành 9 điểm sau vòng 31.

Trong bối cảnh áp lực gia tăng, Mbappe dường như chọn cách giải tỏa bằng đời sống cá nhân. Đây không phải lần đầu anh xuất hiện cùng Exposito. Từ đầu năm 2026, hai người nhiều lần bị bắt gặp tại Madrid và Paris, bao gồm những buổi gặp gỡ tại hộp đêm và không gian riêng tư.

Nữ diễn viên người Tây Ban Nha cũng từng xuất hiện tại sân Bernabeu trong một số trận đấu, càng khiến tin đồn tình cảm lan rộng. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Mbappe hiện vẫn là nhân vật thu hút sự chú ý lớn cả trong và ngoài sân cỏ. Khi Real Madrid bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải, mọi diễn biến liên quan đến anh, dù là chuyên môn hay đời sống cá nhân, đều trở thành tâm điểm dư luận.

Những cái tên nào đủ sức về dẫn dắt Real Madrid mùa tới Real Madrid đang trải qua mùa giải 2025/26 vô cùng khó khăn và đứng trước nguy cơ trắng tay. Việc tìm ra một vị thuyền trưởng mới chèo lái con tàu Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ là điều mà thượng tầng CLB này nghĩ đến.