Thảm họa rớt hạng phơi bày trước mặt Tottenham

Khủng hoảng đang bủa vây Tottenham khi đội bóng thành London rơi vào nhóm xuống hạng tại Premier League mùa này.

Thống kê chỉ ra Tottenham đã trải qua chuỗi 14 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng kể từ đầu năm dương lịch 2026, với 5 trận hòa và 9 thất bại. Đây là một trong những khởi đầu năm mới tệ nhất trong lịch sử giải đấu kể từ khi đội thành lập.

Opta cũng cho thấy chỉ có ba đội từng có chuỗi không thắng dài hơn trong một mùa giải là Derby County (18 trận năm 2008), Sunderland (17 trận năm 2003) và Swindon Town (15 trận năm 1993). Đáng chú ý, cả ba đều phải xuống hạng ở mùa giải đó.

Hiện tại, Tottenham đang kém nhóm an toàn 2 điểm, khiến tình thế của họ trở nên mong manh khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Phong độ nghèo nàn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng mà còn tạo ra áp lực lớn về tâm lý cho toàn đội.

Lịch thi đấu sắp tới của Spurs cũng được dự báo đầy thử thách. Họ sẽ lần lượt chạm trán Brighton trên sân nhà, trước khi có hai chuyến làm khách liên tiếp tới sân của Wolves và Aston Villa. Sau đó, Tottenham trở về sân nhà tiếp đón Leeds, rồi tiếp tục đối đầu với Chelsea và Everton trong những vòng đấu mang tính sống còn.

Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đang nỗ lực tích lũy điểm số, Tottenham buộc phải sớm tìm lại phong độ nếu không muốn lặp lại “vết xe đổ” của những đội bóng từng xuống hạng trong quá khứ. Chỉ một vài cú sảy chân nữa cũng có thể khiến Spurs phải trả giá đắt bằng tấm vé xuống Championship, kịch bản mà người hâm mộ đội bóng chắc chắn không muốn chứng kiến.

