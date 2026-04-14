CĐV MU bày tỏ sự phẫn nộ với Bruno Fernandes sau tình huống gây tranh cãi trong trận thua 1-2 trước Leeds thuộc vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

CĐV MU nổi giận với Fernandes. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang chịu sức ép lớn, bước ngoặt trận đấu đến ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ hai. Tiền đạo Noah Okafor tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm, bóng chạm nhẹ Leny Yoro đổi hướng rồi đi vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0 cho Leeds.

Sau bàn thua này, tâm điểm chỉ trích của CĐV MU hướng về Fernandes. Ngay trước khi bàn thắng được ghi, tiền vệ người Bồ Đào Nha ngã xuống sân sau pha tranh chấp với Ethan Ampadu, tình huống được cho là hợp lệ. Trong khi Fernandes nằm sân, Leeds tiếp tục tổ chức tấn công và tận dụng sự rối loạn của hàng thủ MU để ghi bàn.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với đội trưởng. Không ít ý kiến cho rằng Fernandes thiếu tinh thần chiến đấu trong thời điểm then chốt, thậm chí đặt dấu hỏi về vai trò thủ lĩnh của anh.

"Khi thấy đội nhà đang bị áp đảo, Fernandes cần đứng dậy nhanh chóng", một fan bình luận. Tài khoản khác lên tiếng: "Có thể nói Fernandes gián tiếp khiến MU nhận bàn thua".

Ở trận này, Fernandes là người kiến tạo cho Casemiro lập công ở phút 69, nhưng chừng đó là không đủ để giúp MU giành được dù chỉ một điểm trên sân nhà.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và cạnh tranh quyết liệt cho một suất dự Champions League, những kết quả gây thất vọng như trước Leeds có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Highlights MU 1-2 Leeds United

