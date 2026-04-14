Đội của Benzema sụp đổ

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), cú đá hỏng của Karim Benzema đẩy Al Hilal rời AFC Champions League Elite theo kịch bản đầy cay đắng trước Al Sadd.

Benzema đá hỏng quả penalty.

Đại diện Saudi Arabia bước vào vòng 1/8 với kỳ vọng lớn, nhưng phơi bày sự mong manh trong những thời khắc quyết định. Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Al Hilal 3 lần vươn lên dẫn trước, song cả 3 lần đều nhanh chóng để đối thủ san bằng cách biệt, như một vòng lặp của sai lầm và thiếu tập trung.

Phút 29, Sergej Milinkovic-Savic mở tỷ số sau đường kiến tạo thuận lợi của Theo Hernandez. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Claudinho trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo để gỡ hòa. Kịch bản tương tự tái diễn trong hiệp hai. Salem Al-Dawsari đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 55, nhưng Rafael Mujica lập tức đáp trả. Đến phút 67, dấu ấn của Karim Benzema xuất hiện với pha kiến tạo để Marcos Leonardo nâng tỷ số lên 3-2, thắp lại hy vọng chiến thắng.

Thế nhưng, bản lĩnh của nhà vô địch Qatar lên tiếng đúng lúc. Roberto Firmino đánh đầu chính xác sau một tình huống ném biên nhanh, đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3 và kéo hai đội vào hiệp phụ. Dù Al Hilal tạo ra cơ hội rõ rệt, họ vẫn không thể kết liễu trận đấu trong 120 phút.

Bi kịch thực sự đến ở loạt luân lưu. Sau khi Firmino đá hỏng lượt đầu, cơ hội mở ra cho đại diện Saudi Arabia. Nhưng áp lực đè nặng lên đôi chân của Benzema. Cú sút không thành công của tiền đạo người Pháp, cùng với pha đá hỏng của Bouabre khiến Al Hilal sụp đổ. Ở chiều ngược lại, Akram Afif lạnh lùng ấn định chiến thắng 4-2 trên chấm 11 m, đưa Al Sadd vào tứ kết.

Với Al Hilal, đây không chỉ là thất bại ở châu lục, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bản lĩnh và sự ổn định trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Ở Saudi Pro League, họ cũng đang kém Al Nassr tận 5 điểm trong cuộc đua vô địch.