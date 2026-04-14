Đội của Benzema sụp đổ

  • Thứ ba, 14/4/2026 06:31 (GMT+7)
Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), cú đá hỏng của Karim Benzema đẩy Al Hilal rời AFC Champions League Elite theo kịch bản đầy cay đắng trước Al Sadd.

Benzema đá hỏng quả penalty.

Đại diện Saudi Arabia bước vào vòng 1/8 với kỳ vọng lớn, nhưng phơi bày sự mong manh trong những thời khắc quyết định. Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Al Hilal 3 lần vươn lên dẫn trước, song cả 3 lần đều nhanh chóng để đối thủ san bằng cách biệt, như một vòng lặp của sai lầm và thiếu tập trung.

Phút 29, Sergej Milinkovic-Savic mở tỷ số sau đường kiến tạo thuận lợi của Theo Hernandez. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Claudinho trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo để gỡ hòa. Kịch bản tương tự tái diễn trong hiệp hai. Salem Al-Dawsari đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 55, nhưng Rafael Mujica lập tức đáp trả. Đến phút 67, dấu ấn của Karim Benzema xuất hiện với pha kiến tạo để Marcos Leonardo nâng tỷ số lên 3-2, thắp lại hy vọng chiến thắng.

Thế nhưng, bản lĩnh của nhà vô địch Qatar lên tiếng đúng lúc. Roberto Firmino đánh đầu chính xác sau một tình huống ném biên nhanh, đưa trận đấu về thế cân bằng 3-3 và kéo hai đội vào hiệp phụ. Dù Al Hilal tạo ra cơ hội rõ rệt, họ vẫn không thể kết liễu trận đấu trong 120 phút.

Bi kịch thực sự đến ở loạt luân lưu. Sau khi Firmino đá hỏng lượt đầu, cơ hội mở ra cho đại diện Saudi Arabia. Nhưng áp lực đè nặng lên đôi chân của Benzema. Cú sút không thành công của tiền đạo người Pháp, cùng với pha đá hỏng của Bouabre khiến Al Hilal sụp đổ. Ở chiều ngược lại, Akram Afif lạnh lùng ấn định chiến thắng 4-2 trên chấm 11 m, đưa Al Sadd vào tứ kết.

Với Al Hilal, đây không chỉ là thất bại ở châu lục, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bản lĩnh và sự ổn định trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Ở Saudi Pro League, họ cũng đang kém Al Nassr tận 5 điểm trong cuộc đua vô địch.

Đội của Ronaldo bị phả hơi nóng lên ngôi vô địch

Rạng sáng 9/4, Al Hilal hâm nóng cuộc đua vô địch với Al Nassr khi vùi dập Al Kholood với tỷ số 6-0 thuộc vòng 28 Saudi Pro League.

06:17 9/4/2026

HLV Inzaghi thổi bùng tranh cãi ở Saudi Arabia

Al Hilal đang đối mặt với nhiều khó khăn khi hàng loạt ca chấn thương của các trụ cột khiến đội bóng này rơi vào khủng hoảng lực lượng ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

07:38 7/4/2026

Cancelo muốn cắt đứt với Saudi Arabia

Hậu vệ Joao Cancelo đứng trước khả năng chia tay Al Hilal sớm hơn dự kiến.

17:32 6/4/2026

Hiểu Phong

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Hành vi phi thể thao của cựu sao MU

43 phút trước 06:50 14/4/2026

0

Sai lầm cá nhân và pha đánh nguội khiến Marcos Rojo trở thành tâm điểm chỉ trích trong thất bại 0-2 của Racing Club trước River Plate.

CĐV MU nổi giận với Fernandes

46 phút trước 06:46 14/4/2026

0

CĐV MU bày tỏ sự phẫn nộ với Bruno Fernandes sau tình huống gây tranh cãi trong trận thua 1-2 trước Leeds thuộc vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

