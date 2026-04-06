Cancelo muốn cắt đứt với Saudi Arabia

Hậu vệ Joao Cancelo đứng trước khả năng chia tay Al Hilal sớm hơn dự kiến.

Cancelo muốn ở lại Barcelona.

Hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, tờ AS cho biết tuyển thủ Bồ Đào Nha muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn để mở đường cho việc chuyển đến Barcelona vào mùa hè 2026 theo dạng chính thức.

Cancelo ưu tiên thi đấu lâu dài tại Barcelona khi anh đang có quãng thời gian thể hiện ấn tượng. Khả năng hòa nhập nhanh cùng phong cách chơi bóng phù hợp với triết lý của HLV Hansi Flick giúp Cancelo tự tin vào quyết định của mình.

Tuy nhiên, thương vụ phụ thuộc vào quá trình đàm phán giữa Cancelo và Al Hilal. Đội bóng Saudi Arabia được cho là đang yêu cầu khoảng 15 triệu euro để đền bù phần còn lại của hợp đồng. Đây được xem là rào cản lớn nhất.

Về phía Barcelona, CLB đang theo dõi sát sao tình hình của Cancelo trong bối cảnh muốn tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự trước mùa giải mới. Khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai cánh và hỗ trợ tấn công hiệu quả giúp Cancelo trở thành phương án phù hợp.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Jorge Mendes được xem là chìa khóa. Người đại diện này phải tìm ra giải pháp để 2 bên đạt được thỏa thuận phù hợp nhất.

Hiện tại, Cancelo vẫn chưa phải ưu tiên hàng đầu của Barcelona. Ban lãnh đạo CLB sẽ chỉ đẩy nhanh tiến trình khi có quyết định rõ ràng từ ban huấn luyện.

