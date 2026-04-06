Tuyển thủ Indonesia bị chỉ trích ở Serie A

Trung vệ Jay Idzes của Sassuolo đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Serie A sau màn trình diễn ở trận đấu với Cagliari.

Jay Idzes vướng chỉ trích.

Ở trận thắng 2-1 của Sassuolo trước Cagliari tại vòng 31 Serie A hôm 4/4, Idzes được xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù đội nhà giành chiến thắng, tuyển thủ Indonesia lại bị chỉ trích vì tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến Cagliari được hưởng phạt đền.

Đây không phải lần đầu trung vệ này mắc lỗi tương tự ở mùa giải năm nay. Trước đó, anh cũng từng phạm lỗi trong trận hòa 1-1 với Juventus hôm 22/3.

Sassuolo News, tờ báo thân với CLB, chỉ trích sai sót của Idzes. Tờ báo này chấm anh điểm 5, đồng thời nhấn mạnh việc lặp lại sai lầm liên quan đến xử lý bóng bằng tay trong khu vực nhạy cảm.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào các thông số khác, Idzes vẫn có những đóng góp đáng kể cho đội bóng. Trung vệ này gây ấn tượng với 6 tình huống phòng ngự thành công, 2 pha tắc bóng, 4 lần phá bóng và 3 lần thu hồi bóng.

Tính đến vòng 31 Serie A mùa này, Idzes đã ra sân tổng cộng 30 trận, trở thành trụ cột của Sassuolo. Dù vậy, báo chí Italy cho rằng anh cần cải thiện sự tập trung trong vùng cấm nếu muốn vươn xa trong sự nghiệp.

Đầu năm nay, phong độ ổn định tại Serie A giúp Idzes lọt vào tầm ngắm của AC Milan và nhiều CLB lớn. Sassuolo đã chi khoảng 8 triệu euro để chiêu mộ anh từ Venezia vào mùa hè 2025.

