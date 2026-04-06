Camavinga chọn bến đỗ mới

Nếu rời Real Madrid, tiền vệ Eduardo Camavinga khả năng cao cập bến Premier League.

Camavinga đang nổi lên như một trong những mục tiêu tiềm năng nhất trên thị trường chuyển nhượng, trong trường hợp anh rời Real Madrid. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, điểm đến ưu tiên của tiền vệ người Pháp sẽ là Premier League bởi yếu tố tài chính lẫn tính cạnh tranh.

Trong số các CLB có thể nhập cuộc, Manchester City là cái tên đáng chú ý. Đội bóng của Pep Guardiola luôn tìm kiếm những tiền vệ đa năng, có khả năng kiểm soát không gian và chuyển đổi trạng thái nhanh. Đây là những phẩm chất phù hợp với Camavinga.

Tương lai của Camavinga chắc chắn là điều mà nhiều người hâm mộ quan tâm lúc này.

Arsenal cũng có thể là điểm đến hợp lý. HLV Mikel Arteta đang xây dựng một tuyến giữa linh hoạt, giàu năng lượng. Camavinga, với khả năng chơi nhiều vai trò, có thể trở thành mảnh ghép nâng tầm đội hình.

Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa từ bỏ tham vọng bổ sung thêm một tiền vệ đẳng cấp. Dù đã chi mạnh trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, đội bóng này vẫn thiếu một nhân tố vừa cơ động, vừa có khả năng cầm nhịp như Camavinga.

Một lựa chọn khác không thể bỏ qua là Manchester United. ''Quỷ đỏ'' đang trong quá trình tái thiết tuyến giữa và cần thêm chiều sâu cũng như chất lượng. Camavinga có thể mang đến sự cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng mà đội bóng này còn thiếu.

Dù tất cả vẫn chỉ dừng ở mức giả định, điểm chung là Camavinga muốn chọn Premier League. Và khi đó, cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ là tiền bạc, mà còn là dự án đủ sức thuyết phục một trong những tiền vệ trẻ toàn diện nhất châu Âu.

