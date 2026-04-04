Hakimi cam kết tương lai với PSG

Sau khi cán mốc 200 trận cho PSG, Achraf Hakimi liền có động thái bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng.

Hakimi vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi cán mốc 200 lần ra sân cho PSG. Nhân dịp này, hậu vệ người Morocco không giấu được sự tự hào, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến lâu dài cho đội bóng thủ đô nước Pháp.

“Tôi hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó với PSG trong thời gian dài và chơi thêm thật nhiều trận nữa”, Hakimi chia sẻ. Phát biểu ngắn gọn, nhưng thể hiện rõ sự cam kết của cầu thủ 27 tuổi với đội bóng mà anh đã gắn bó từ năm 2021.

Kể từ khi gia nhập PSG, Hakimi nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu bên hành lang phải. Tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công và nền tảng thể lực bền bỉ giúp anh duy trì vai trò quan trọng trong nhiều giai đoạn khác nhau của đội bóng.

Việc chạm mốc 200 trận không chỉ là con số, mà còn phản ánh sự ổn định và tầm ảnh hưởng của hậu vệ này trong đội hình.

Hakimi có trận đấu thứ 200 khoác áo PSG

Ở PSG, Hakimi không chỉ đóng vai trò của một hậu vệ biên đơn thuần. Anh thường xuyên tham gia vào các tình huống lên bóng, tạo khoảng trống và mang đến giải pháp tấn công từ cánh phải. Điều đó khiến Hakimi trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong cách vận hành của đội bóng.

Cột mốc 200 trận cũng cho thấy niềm tin mà PSG dành cho Hakimi qua nhiều mùa giải. Trong bối cảnh đội bóng liên tục thay đổi về nhân sự và chiến lược, việc một cầu thủ duy trì được vị thế ổn định là điều không dễ dàng.

Phát biểu mới nhất của Hakimi phần nào xóa đi những đồn đoán về tương lai. Thay vào đó, hậu vệ người Morocco cho thấy anh vẫn đặt PSG là điểm đến lâu dài trong sự nghiệp.

Ở tuổi 27, Hakimi vẫn còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước. Nếu duy trì phong độ và vai trò hiện tại, cột mốc 200 trận có thể chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài hơn của anh tại sân Công viên các hoàng tử.