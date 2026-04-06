MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

McTominay toả sáng ở Napoli là minh chứng cho sai lầm của MU.

Gia nhập Napoli, McTominay nhanh chóng khẳng định giá trị. Anh ghi 12 bàn tại Serie A và góp công giúp đội bóng giành chức vô địch thứ tư trong lịch sử. Sự tiến bộ rõ rệt này càng khiến quyết định bán anh của MU trở nên gây tranh cãi.

Pallister nhấn mạnh McTominay luôn có mối liên kết đặc biệt với đội bóng cũ. Anh trưởng thành từ học viện và gắn bó với CLB trong nhiều năm. Theo cựu trung vệ người Anh, tiền vệ 29 tuổi vẫn dành tình cảm lớn cho MU và có thể cân nhắc trở lại nếu cơ hội xuất hiện.

Dù vậy, Pallister cũng chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa McTominay và Bruno Fernandes. Ông cho rằng việc sử dụng McTominay như một tiền vệ tấn công kiểu Bruno là sai lầm.

"Đó là vấn đề khác biệt phong cách. McTominay luôn có duyên ghi bàn, đã chứng minh ở Scotland và Napoli. Nhưng cậu ấy đâu phải kiểu Bruno Fernandes, không có nhãn quan chuyền bóng như vậy. Điểm mạnh của cậu ấy là khả năng ghi bàn và ở Manchester United thì cậu ấy khó được dùng như một số 10 kiểu Bruno", ông cho biết.

Quyết định chia tay McTominay từng khiến không ít người bất ngờ, đặc biệt khi anh là một phần trong đội hình giành FA Cup dưới thời Erik ten Hag. Pallister khẳng định ông sẽ không để cầu thủ này rời đi, bởi tinh thần thi đấu và sự tận hiến luôn là điểm mạnh nổi bật.

Ở cấp độ đội tuyển, McTominay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Scotland hướng đến World Cup 2026. Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố chủ chốt khi đội bóng bước vào giải đấu mùa hè này.

