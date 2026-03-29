McTominay và đồng đội gục ngã trước Nhật Bản

Rạng sáng 29/3, tuyển Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Scotland trong trận giao hữu quốc tế.

Nhật Bản khuất phục đội bóng châu Âu.

Dù phải làm khách tại Hampden Park, đại diện châu Á nhập cuộc tự tin và duy trì lối chơi kỷ luật. Hai đội chủ động đẩy cao đội hình từ sớm, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Ngay phút 8, Scott McTominay tung cú sút xa đầy uy lực buộc thủ môn Zion Suzuki phải trổ tài cứu thua xuất sắc.

Nhật Bản nhanh chóng đáp trả bằng khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Bộ đôi Ao Tanaka và Kodai Sano hoạt động năng nổ, giúp đội khách dần chiếm ưu thế. Phút 38, Tanaka suýt mở tỷ số với cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang trong gang tấc. Cuối hiệp một, sức ép tiếp tục được gia tăng, nhưng hàng thủ Scotland vẫn đứng vững.

Sau giờ nghỉ, hai HLV liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tạo đột biến. Những cái tên như Kaoru Mitoma hay Junya Ito được tung vào sân, mang lại tốc độ và sự sáng tạo cho lối chơi của Nhật Bản. Trong khi đó, Scotland cũng có thời điểm vùng lên mạnh mẽ, với điểm nhấn là cú sút xa nguy hiểm của McTominay ở phút 52, nhưng Suzuki tiếp tục chơi xuất sắc.

McTominay chơi nỗ lực nhưng thiếu một chút may mắn để ghi bàn.

Thế trận giằng co kéo dài cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 84. Tài năng trẻ Kento Shiogai có đường chuyền thuận lợi để Junya Ito dứt điểm gọn gàng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút cuối, Scotland dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thành công.

Thắng lợi 1-0 phản ánh sự hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của Nhật Bản, đặc biệt ở khả năng phòng ngự phản công. Ngược lại, Scotland kéo dài chuỗi thành tích đáng buồn khi không thắng được trận giao hữu nào trên sân nhà trong suốt 10 năm qua.

Scotland chấm dứt 28 năm chờ đợi để giành vé dự World Cup, nhưng rõ ràng họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn làm nên chuyện ở Bắc Mỹ hè này.

Vào ngày 1/4, Nhật Bản sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp tuyển Anh, còn Scotland chạm trán Bờ Biển Ngà.

