Cầu thủ 18 tuổi đổi đời nhờ vòng loại World Cup

Tài năng trẻ Kerim Alajbegovic trở thành cái tên thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu những ngày qua.

Trong trận bán kết play-off vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 27/3, Alajbegovic thực hiện thành công cú sút luân lưu quyết định giúp Bosnia & Herzegovina đánh bại Xứ Wales và giành quyền đối đầu Italy ở trận chung kết tranh vé vớt.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khoảnh khắc tỏa sáng đó, tương lai của Alajbegovic cũng được định đoạt. Theo thông báo từ Salzburg, Bayer Leverkusen kích hoạt điều khoản mua lại trị giá khoảng 7 triệu bảng để đưa cầu thủ này trở lại Đức khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 mở cửa.

Trước đó, Alajbegovic gia nhập Salzburg từ đội U19 của Leverkusen vào tháng 7/2025 và nhanh chóng khẳng định giá trị. Anh thi đấu nổi bật tại Áo. Sau 36 lần ra sân, tiền vệ tấn công này có 11 pha lập công và 3 kiến tạo.

Dù trở lại Leverkusen vào mùa hè này, Alajbegovic vẫn gắn bó với Salzburg đến hết mùa giải hiện tại. Đội bóng nước Áo kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng của cầu thủ trẻ này trong giai đoạn còn lại.

Về phía Leverkusen, đội bóng Đức đang trong giai đoạn chuyển giao khi vừa bị Arsenal loại khỏi Champions League và tụt lại khá xa trong cuộc đua vô địch Bundesliga. HLV Kasper Hjulmand tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới, trong đó Alajbegovic được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

