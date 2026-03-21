McTominay ghi bàn chớp nhoáng

Rạng sáng 21/3, Scott McTominay tỏa sáng giúp Napoli giành chiến thắng 1-0 trên sân của Cagliari thuộc vòng 30 Serie A.

McTominay có bàn thắng thứ 7 ở Serie A mùa này.

Bàn thắng duy nhất trên sân Unipol Domus đến ngay ở phút thứ 2. Scott McTominay tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Pha lập công chớp nhoáng giúp Napoli nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại cùng lúc trong đội hình xuất phát của McTominay và Kevin De Bruyne sau gần 5 tháng. Sự kết hợp của hai ngôi sao này lập tức phát huy hiệu quả, đặc biệt trong những pha tổ chức tấn công ở khu vực trung tuyến.

Sau bàn thắng, Napoli chủ động kiểm soát thế trận nhưng khâu luân chuyển bóng thiếu hiệu quả. HLV Antonio Conte nhiều lần tỏ ra không hài lòng với những đường chuyền thiếu an toàn từ tuyến dưới. Trong khi đó, Cagliari nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song cơ hội rõ rệt nhất chỉ là cú dứt điểm góc hẹp đi chệch cột dọc của Sebastiano Esposito.

Bước sang hiệp hai, Napoli tạo thêm một số tình huống nguy hiểm nhờ sự liên kết giữa De Bruyne, McTominay và Matteo Politano. Tuy nhiên, thủ môn Elia Caprile chơi xuất sắc, liên tục cứu thua cho đội chủ nhà.

Dù cố gắng, Cagliari không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách và chấp nhận thất bại tối thiểu. Kết quả giúp Napoli tạo sức ép lớn lên đội đầu bảng khi rút ngắn khoảng cách với Inter Milan xuống còn 6 điểm.