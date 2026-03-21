Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

McTominay ghi bàn chớp nhoáng

  • Thứ bảy, 21/3/2026 05:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 21/3, Scott McTominay tỏa sáng giúp Napoli giành chiến thắng 1-0 trên sân của Cagliari thuộc vòng 30 Serie A.

McTominay có bàn thắng thứ 7 ở Serie A mùa này.

Bàn thắng duy nhất trên sân Unipol Domus đến ngay ở phút thứ 2. Scott McTominay tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Pha lập công chớp nhoáng giúp Napoli nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại cùng lúc trong đội hình xuất phát của McTominay và Kevin De Bruyne sau gần 5 tháng. Sự kết hợp của hai ngôi sao này lập tức phát huy hiệu quả, đặc biệt trong những pha tổ chức tấn công ở khu vực trung tuyến.

Sau bàn thắng, Napoli chủ động kiểm soát thế trận nhưng khâu luân chuyển bóng thiếu hiệu quả. HLV Antonio Conte nhiều lần tỏ ra không hài lòng với những đường chuyền thiếu an toàn từ tuyến dưới. Trong khi đó, Cagliari nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, song cơ hội rõ rệt nhất chỉ là cú dứt điểm góc hẹp đi chệch cột dọc của Sebastiano Esposito.

Bước sang hiệp hai, Napoli tạo thêm một số tình huống nguy hiểm nhờ sự liên kết giữa De Bruyne, McTominay và Matteo Politano. Tuy nhiên, thủ môn Elia Caprile chơi xuất sắc, liên tục cứu thua cho đội chủ nhà.

Dù cố gắng, Cagliari không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách và chấp nhận thất bại tối thiểu. Kết quả giúp Napoli tạo sức ép lớn lên đội đầu bảng khi rút ngắn khoảng cách với Inter Milan xuống còn 6 điểm.

Mức phí khổng lồ để McTominay trở lại Premier League

Crystal Palace đang lên kế hoạch chi đậm để đưa tiền vệ Scott McTominay trở lại Premier League thi đấu.

07:36 27/2/2026

McTominay có câu trả lời cho MU

Scott McTominay khẳng định tương lai thuộc về Napoli, bất chấp loạt tin đồn chuyển nhượng xuất hiện thời gian gần đây.

07:12 21/2/2026

Fan MU tranh cãi dữ dội vì McTominay

Scott McTominay thăng hoa tại Napoli và chuẩn bị gia hạn hợp đồng, trong khi người hâm mộ MU tranh luận gay gắt về khả năng về một cuộc tái hợp.

17:31 17/2/2026

Hiểu Phong

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý