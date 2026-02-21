Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

McTominay có câu trả lời cho MU

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Scott McTominay khẳng định tương lai thuộc về Napoli, bất chấp loạt tin đồn chuyển nhượng xuất hiện thời gian gần đây.

McTominay muốn gắn bó lâu dài với Napoli.

Trả lời Corriere dello Sport, tiền vệ người Scotland dập tắt thông tin có thể rời Napoli hè này. "Người đại diện của tôi không trao đổi với bất kỳ ai về tương lai (của tôi). Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi và CLB. Tôi cực kỳ hạnh phúc ở đây và tôi là cầu thủ Napoli. Tôi có thể gắn bó lâu dài với đội", McTominay nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông Italy đưa tin Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua chuyển nhượng, với mục tiêu đưa tiền vệ 29 tuổi trở lại nước Anh. Ngoài ra, Tottenham, Newcastle và Barcelona cũng được cho là theo sát tình hình.

Giám đốc phát triển kinh doanh Leonardo Giammarioli của Napoli thừa nhận cảm thấy lo ngại trước sức hút tài chính từ Premier League và La Liga. Cá nhân ông cho rằng McTominay "xứng đáng vươn tới đẳng cấp cao hơn trong vài năm tới". Tuy nhiên, phát biểu của McTominay cho thấy anh chưa có ý định rời Naples, ít nhất là trong tương lai gần.

McTominay gia nhập Napoli năm 2024 và nhanh chóng trở thành trụ cột. Mùa trước, anh góp công lớn giúp đội bóng miền Nam Italy vô địch Serie A, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và được đề cử Quả bóng Vàng 2025. Ở cấp độ ĐTQG, anh cùng Scotland giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Dù Napoli sa sút, phong độ của McTominay vẫn ổn định. Anh ghi 10 bàn trên mọi đấu trường và cùng đội bóng giành Siêu cúp Italy. Hiện tiền vệ này vắng mặt 2 trận gần nhất vì chấn thương cơ.

Fan MU tranh cãi dữ dội vì McTominay

Scott McTominay thăng hoa tại Napoli và chuẩn bị gia hạn hợp đồng, trong khi người hâm mộ MU tranh luận gay gắt về khả năng về một cuộc tái hợp.

17:31 17/2/2026

MU tính gây sốc với McTominay

MU đang nổi lên như ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Scott McTominay nếu tiền vệ người Scotland quyết định trở lại Premier League.

05:00 14/2/2026

Hojlund và McTominay thăng hoa

Bộ đôi Rasmus Hojlund và Scott McTominay tạo nên trục sức mạnh mới của Napoli ở mùa giải năm nay.

08:56 8/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

McTominay Napoli McTominay

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Kich ban nao de Casemiro den Inter Miami? hinh anh

Kịch bản nào để Casemiro đến Inter Miami?

5 phút trước 09:00 21/2/2026

0

Inter Miami được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng của Casemiro, nhưng thực tế tài chính MLS khiến thương vụ này khó khả thi hơn những gì tin đồn vẽ ra.

Terry noi gian khi bi so sanh voi Van Dijk hinh anh

Terry nổi giận khi bị so sánh với Van Dijk

1 giờ trước 07:55 21/2/2026

0

Cuộc tranh luận về trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Premier League bất ngờ nóng trở lại khi cựu tiền vệ Jermaine Pennant cho rằng Virgil van Dijk xuất sắc hơn huyền thoại John Terry.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý