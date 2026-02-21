McTominay có câu trả lời cho MU

Scott McTominay khẳng định tương lai thuộc về Napoli, bất chấp loạt tin đồn chuyển nhượng xuất hiện thời gian gần đây.

McTominay muốn gắn bó lâu dài với Napoli.

Trả lời Corriere dello Sport, tiền vệ người Scotland dập tắt thông tin có thể rời Napoli hè này. "Người đại diện của tôi không trao đổi với bất kỳ ai về tương lai (của tôi). Anh ấy chỉ nói chuyện với tôi và CLB. Tôi cực kỳ hạnh phúc ở đây và tôi là cầu thủ Napoli. Tôi có thể gắn bó lâu dài với đội", McTominay nhấn mạnh.

Trước đó, truyền thông Italy đưa tin Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua chuyển nhượng, với mục tiêu đưa tiền vệ 29 tuổi trở lại nước Anh. Ngoài ra, Tottenham, Newcastle và Barcelona cũng được cho là theo sát tình hình.

Giám đốc phát triển kinh doanh Leonardo Giammarioli của Napoli thừa nhận cảm thấy lo ngại trước sức hút tài chính từ Premier League và La Liga. Cá nhân ông cho rằng McTominay "xứng đáng vươn tới đẳng cấp cao hơn trong vài năm tới". Tuy nhiên, phát biểu của McTominay cho thấy anh chưa có ý định rời Naples, ít nhất là trong tương lai gần.

McTominay gia nhập Napoli năm 2024 và nhanh chóng trở thành trụ cột. Mùa trước, anh góp công lớn giúp đội bóng miền Nam Italy vô địch Serie A, giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và được đề cử Quả bóng Vàng 2025. Ở cấp độ ĐTQG, anh cùng Scotland giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Dù Napoli sa sút, phong độ của McTominay vẫn ổn định. Anh ghi 10 bàn trên mọi đấu trường và cùng đội bóng giành Siêu cúp Italy. Hiện tiền vệ này vắng mặt 2 trận gần nhất vì chấn thương cơ.