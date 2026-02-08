Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hojlund và McTominay thăng hoa

  Chủ nhật, 8/2/2026
Bộ đôi Rasmus Hojlund và Scott McTominay tạo nên trục sức mạnh mới của Napoli ở mùa giải năm nay.

Hojlund và McTominay quá quan trọng với Napoli.

Rạng sáng 8/2, Hojlund và McTominay tỏa sáng giúp Napoli thắng Genoa 3-2 kịch tích ở vòng 24 Serie A. Trước Genoa, Hojlund ghi cú đúp, gồm quả phạt đền quyết định ở phút bù giờ cuối cùng. McTominay in dấu giày ở cả 2 bàn đầu tiên, trước khi rời sân vì chấn thương. Không phải ngẫu nhiên khi tiền vệ người Scotland vắng mặt, Napoli lập tức chao đảo.

Những con số nói thay tất cả. McTominay có 10 bàn thắng và 4 kiến tạo từ đầu mùa. Anh tiếp tục cho thấy hiệu suất đáng nể đối với một tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Hojlund chạm mốc 12 bàn, kèm 3 kiến tạo, trở thành điểm đến ổn định nhất trên hàng công Napoli. Một người tạo nhịp, người còn lại mở khóa thế trận cho Napoli.

Điều đáng chú ý là cả hai không cần quá nhiều bóng để tạo khác biệt. McTominay mang đến thứ năng lượng nhờ những pha băng lên trực diện, dứt điểm từ tuyến hai và khả năng áp đặt thể trạng. Hojlund thì trưởng thành rõ rệt trong vai trò trung phong, biết chờ thời điểm, chịu va chạm và ra quyết định dứt khoát trước áp lực.

Sự kết hợp giữa Hojlund và McTominay đáng được khen ngợi. Cả hai đang ghi tới 40% số bàn thắng của Napoli tính riêng tại Serie A (14/36). Chiến thắng trước Genoa giúp Napoli tiếp tục bám sát AC Milan và Inter Milan trong cuộc đua vô địch.

Sau khi chiêu mộ McTominay mùa trước, Napoli lại có quyết định đúng đắn khi mang Hojlund về từ MU. Đáng chú ý, hợp đồng cho mượn của Hojlund kèm điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng. Điều khoản này sẽ tự động kích hoạt nếu Napoli giành vé dự Champions League.

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

