MU đang nổi lên như ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Scott McTominay nếu tiền vệ người Scotland quyết định trở lại Premier League.

MU tính gây sốc với McTominay. Ảnh: Reuters.

Theo Tuttomercatoweb, McTominay hào hứng trước viễn cảnh trở lại Premier League thi đấu sau hai năm khoác áo Napoli. Trong số các đội bóng bày tỏ sự quan tâm đến tuyển thủ Scotland có cả đội bóng cũ MU.

Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của Napoli, Leonardo Giammarioli, cho biết nếu một đề nghị đủ lớn xuất hiện và bản thân McTominay cũng mong muốn ra đi, các CLB Italy thường khó giữ người do hạn chế về tài chính so với các đội bóng Anh.

Trong bối cảnh MU chuẩn bị chia tay Casemiro và tương lai của Bruno Fernandes còn bỏ ngỏ, việc tăng cường tuyến giữa là ưu tiên của “Quỷ đỏ”. Bên cạnh những mục tiêu như Elliott Anderson hay Adam Wharton, cái tên Scott McTominay có thể sớm được đặt lên hàng đầu nếu Napoli mở cửa đàm phán.

Tuy nhiên, viễn cảnh trở lại sân Old Trafford của McTominay vẫn gây nhiều tranh cãi. Cựu hậu vệ Wes Brown cho rằng thương vụ này khó xảy ra do mức phí chuyển nhượng sẽ rất cao. Dù vậy, cựu hậu vệ người Anh cũng thừa nhận McTominay đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi rời MU, khi được thi đấu đúng vai trò tiền vệ tấn công sở trường.

McTominay gia nhập Napoli vào mùa hè 2024 với mức phí chuyển nhượng 32 triệu bảng, khép lại hành trình thi đấu tại Old Trafford. Khi còn khoác áo MU, tuyển thủ Scotland ra sân 255 trận. Quyết định rời Premier League để sang Serie A ban đầu khiến nhiều người hoài nghi, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi McTominay tỏa sáng rực rỡ.

Mùa giải năm nay, McTominay tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường. Hợp đồng của anh với Napoli còn thời hạn đến năm 2028.

