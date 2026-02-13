Tuchel trao cơ hội cho loạt trụ cột MU

Sự thăng hoa của Manchester United giúp Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Harry Maguire trở lại tầm ngắm đội tuyển Anh trước loạt trận tháng 3.

Mainoo hồi sinh dưới thời Carrick. Ảnh: Reuters.

Thomas Tuchel xác nhận Mainoo "hoàn toàn trở lại trong diện cân nhắc". Tiền vệ trẻ không đá chính trận nào tại Premier League dưới thời Ruben Amorim mùa này.

Tuy nhiên, mọi thứ đổi khác khi Michael Carrick tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Mainoo đá chính sáu trận liên tiếp, trong đó có năm trận dưới thời Carrick.

Phong độ của Man United cũng cải thiện rõ rệt. Đội giành 13 điểm sau 5 vòng gần nhất. Shaw và Maguire đều ra sân từ đầu trong toàn bộ chuỗi trận này. Hệ thống bốn hậu vệ thay cho sơ đồ ba trung vệ trước đó mang lại sự cân bằng rõ ràng hơn. Theo Tuchel, cách vận hành mới giúp các cầu thủ dễ thích nghi với cấu trúc của tuyển Anh.

"Thật tuyệt khi cậu ấy trở lại sân cỏ. Mainoo là một tài năng lớn và đã chơi trọn một giải đấu cho tuyển Anh. Shaw và Maguire cũng vậy, họ đều trở lại trong tầm ngắm”, Tuchel chia sẻ, "Họ đang chơi với hàng thủ bốn người, điều đó giúp việc thích nghi với cấu trúc hiện tại của chúng tôi dễ dàng hơn. Đây là sự cạnh tranh tích cực".

Cả 10 lần khoác áo tuyển Anh của Mainoo đều diễn ra trong năm 2024. Maguire đã có 64 lần ra sân cho "Tam sư" nhưng chưa được Tuchel triệu tập. Anh cũng vắng mặt từ sau khi bị loại khỏi danh sách dự EURO 2024. Shaw từng đá chính trận chung kết EURO 2024 gặp Tây Ban Nha, song cũng không được gọi lại thời gian qua.

Ở một diễn biến khác, Tuchel cập nhật tình hình Jude Bellingham. Tiền vệ Real Madrid dính chấn thương gân kheo và đang chạy đua với thời gian.

Tuyển Anh sẽ tiếp Uruguay vào ngày 27/3, trước khi gặp Nhật Bản bốn ngày sau đó trong đợt tập trung quốc tế cuối cùng của mùa giải cấp CLB, trước khi hướng đến vòng chung kết World Cup vào mùa hè năm nay.

