MU vỡ mộng với Ancelotti

  • Thứ sáu, 13/2/2026 06:26 (GMT+7)
MU không còn cơ hội mời chiến lược gia kỳ cựu người Italy vào ghế nóng tại Old Trafford.

Ancelotti sẽ không đến Manchester.

Manchester United nhận "gáo nước lạnh" trong hành trình tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đẳng cấp, khi mục tiêu hàng đầu Carlo Ancelotti được cho là sắp gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Brazil đến năm 2030.

Theo The Athletic, chiến lược gia người Italy sẽ ký thỏa thuận mới có thời hạn 4 năm với tuyển Brazil, chấm dứt mọi đồn đoán về khả năng ông cập bến CLB chủ sân Old Trafford với một bản hợp đồng kỷ lục.

Diễn biến này càng khiến bức tranh thượng tầng của “Quỷ đỏ” thêm phần rối ren. Trước đó, Luis Enrique được cho là cũng không hứng thú với viễn cảnh làm việc ở Old Trafford, bất chấp việc ông sẽ rời PSG vào hè này.

Trở lại với Ancelotti, cựu thuyền trưởng Real Madrid vốn được xem là lựa chọn hoàn hảo nhờ bảng thành tích lẫy lừng với các chức vô địch quốc nội tại Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italy. Cùng thời điểm, Thomas Tuchel, một ứng viên nặng ký khác, cũng quyết định gia hạn hợp đồng với tuyển Anh đến năm 2028. Hai cánh cửa lớn khép lại khiến Sir Jim Ratcliffe và INEOS chịu áp lực ngày càng lớn sau canh bạc thất bại mang tên Amorim.

Trong bối cảnh đó, Michael Carrick trong vai trò tạm quyền, vẫn đang làm tốt nhiệm vụ với chuỗi 5 trận bất bại. Dù vậy, nhà cầm quân sinh năm 1981 vẫn bị đánh giá chưa đủ khả năng giúp MU tìm lại ánh hào quang tại Premier League sau hơn một thập kỷ.

