Bao cao su ở Làng Olympic hết sau 3 ngày

  • Thứ sáu, 13/2/2026 19:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ 10.000 chiếc được phát cho khoảng 2.900 VĐV và nguồn cung cạn kiệt gần như ngay lập tức.

Theo nhật báo Italy La Stampa, tình trạng thiếu hụt bao cao su đã xảy ra tại Làng Olympic của Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina 2026 chỉ sau ba ngày khai mạc.

Từ sau Olympic Seoul 1988, khi mối lo về HIV buộc ban tổ chức siết chặt công tác phòng ngừa, việc phát bao cao su cho VĐV trở thành thông lệ. Ở kỳ Olympic mùa hè gần nhất là Paris 2024, ban tổ chức đã chuẩn bị 300.000 chiếc cho 10.500 vận động viên tham dự.

Tuy nhiên, bối cảnh tại Italy năm nay hoàn toàn khác. Thế vận hội được tổ chức rải rác tại sáu Làng Olympic, trong khi nhiều đoàn thể thao lưu trú ở khách sạn thay vì tập trung một điểm. Tổng số VĐV khoảng 2.900 người, và lượng bao cao su phát tại làng ở Milan chỉ là 10.000 chiếc.

Con số này nhanh chóng cạn kiệt trong vòng ba ngày.

“Ưu tiên sức khỏe: phòng ngừa và ý thức” là thông điệp được ban tổ chức gửi đến các VĐV trong quá trình phân phát. La Stampa dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết họ đã được hứa sẽ có thêm một lô mới, nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

Đời sống riêng tư trong Làng Olympic từ lâu vẫn là chủ đề được nhắc đến bên lề mỗi kỳ Thế vận hội. Tại Paris 2024, cựu VĐV nhảy xa người Đức Susan Tiedke từng chia sẻ rằng tình dục “luôn là chủ đề quen thuộc” trong làng VĐV. Theo cô, các vận động viên đạt đỉnh thể chất tại Olympic, và sau khi hoàn tất thi đấu, họ thường tìm cách giải tỏa năng lượng trong bầu không khí tiệc tùng kéo dài.

Dù vậy, câu chuyện không chỉ dừng ở những giai thoại hậu trường. Thông điệp phòng ngừa và ý thức trách nhiệm vẫn là điều được đặt lên hàng đầu, nhất là trong môi trường tập trung hàng nghìn vận động viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Hà Trang

