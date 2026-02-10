VĐV gây chấn động Olympic với cú nhảy bị cấm 50 năm

Ilia Malinin trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên sau gần 50 năm thực hiện cú lộn ngược hợp lệ trong màn trình diễn gây chú ý ở Olympic Mùa đông Milano–Cortina.

Cú nhảy làm cả khán đài nổ tung của Malinin. Ảnh: Reuters.

Ilia Malinin trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên sau gần 50 năm thực hiện cú lộn ngược hợp lệ tại Thế vận hội, trong màn trình diễn gây chú ý ở Olympic Mùa đông Milano–Cortina.

Ở tuổi 21, Ilia Malinin nổi lên như một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina.

Vận động viên người Mỹ sớm ghi dấu ấn khi góp công lớn giúp đội tuyển Mỹ giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội, nơi bài thi của Malinin đóng vai trò quyết định trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Điểm nhấn lớn nhất đến ở trận chung kết đầu tiên, khi Malinin thực hiện cú backflip, động tác lộn ngược ra sau từng bị cấm trong trượt băng nghệ thuật suốt gần nửa thế kỷ.

Cú nhảy này từng bị xem là quá nguy hiểm đối với sự an toàn của vận động viên và chỉ mới được Liên đoàn Trượt băng Quốc tế cho phép trở lại từ năm 2024.

Dù không được tính điểm kỹ thuật, backflip vẫn mang giá trị trình diễn rất cao và thường được sử dụng để tăng tính thẩm mỹ và hoành tráng cho bài thi.

Màn biểu diễn của Malinin lập tức khuấy động khán đài. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích, trong đó có cả tay vợt nổi tiếng Novak Djokovic.

"Tôi nhìn thấy Novak. Thật không thể tin được", Malinin chia sẻ sau đó, "Tôi nghe nói rằng khi tôi tiếp đất sau cú lộn ngược, anh ấy đã ôm đầu. Thật không thể tin nổi. Đó là khoảnh khắc có một không hai trong đời. Tôi hoàn toàn choáng ngợp".

Với cú nhảy này, Malinin trở thành vận động viên đầu tiên thực hiện backflip hợp lệ tại Thế vận hội kể từ Terry Kubicka ở Olympic Innsbruck 1976.

Đáng chú ý hơn, Malinin là người đầu tiên trong lịch sử thực hiện backflip "sạch", tiếp đất trên một lưỡi trượt duy nhất, qua đó củng cố vị thế tiên phong của anh trong bộ môn trượt băng nghệ thuật nam.

Backflip cũng mang ý nghĩa biểu tượng trong lịch sử Olympic. Tại Nagano 1998, vận động viên Surya Bonaly từng thực hiện động tác này nhưng bị trừ điểm do chưa được luật cho phép, xem đó như một hành động phản đối cách chấm điểm của ban giám khảo.

Gần ba thập kỷ sau, màn trình diễn hợp lệ của Ilia Malinin tại Thế vận hội Mùa đông Milano–Cortina đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra cách nhìn mới về giới hạn kỹ thuật và tính trình diễn của trượt băng nghệ thuật hiện đại.