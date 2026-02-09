Ông Trump gọi vận động viên Olympic là 'kẻ thất bại'

Ông Trump gọi vận động viên trượt tuyết Olympic Hunter Hess là “kẻ thất bại” sau khi Hess phát biểu “không đại diện cho những điều đang diễn ra ở Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới ở New York, Mỹ, ngày 26/4/2024. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi vận động viên trượt tuyết Olympic Hunter Hess là “kẻ thất bại”, sau khi nam vận động viên này nói rằng anh có “những cảm xúc lẫn lộn khi đại diện cho Mỹ” tại Thế vận hội Olympic Mùa đông.

Hunter Hess, vận động viên đến từ thành phố Bend, bang Oregon, Mỹ, phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí diễn ra trong tuần trước rằng: “Việc tôi khoác lên mình lá cờ của Mỹ không có nghĩa là tôi đại diện cho những điều đang diễn ra ở Mỹ hiện nay”.

“Điều này khá khó nói, nhưng rõ ràng có rất nhiều chuyện đang xảy ra mà tôi không ủng hộ, và tôi nghĩ nhiều người cũng cảm nhận giống như tôi. Với tôi, tôi đại diện cho bạn bè và gia đình ở quê nhà, cho những người đã đại diện cho đất nước, và cho tất cả những giá trị tốt đẹp mà tôi tin là nước Mỹ vẫn có”, Hess nói thêm.

Ngày 8/2, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Vận động viên trượt tuyết Olympic của Mỹ, Hunter Hess, kẻ thất bại, nói rằng anh ta không đại diện cho nước Mỹ tại Thế vận hội Olympic. Nếu đúng như vậy, thì anh ta không nên tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển ngay từ đầu. Thật đáng tiếc khi anh ta vẫn có mặt trong đội. Rất khó để cổ vũ cho một người như thế này”.

Một số chính trị gia cũng đã lên tiếng chỉ trích các phát biểu của Hess.

“Nếu anh không thể nói rằng anh yêu nước Mỹ trong khi thi đấu đại diện cho quốc gia, thì anh không nên có mặt tại Olympic”, bà Katie Miller, một đồng minh của ông Trump và là vợ của cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller, viết trên mạng xã hội ngày 7/2.

Chánh văn phòng nghi lễ Nhà Trắng Monica Crowley chia sẻ lại bài đăng của Tổng thống Trump và viết trên mạng xã hội X: “Hãy đại diện cho nước Mỹ với niềm tự hào, hoặc biến đi”.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Bernie Sanders, gọi Hess là “một người Mỹ đáng tự hào”.

Bình luận của ông Trump về vận động viên Hunter Hess là minh chứng mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ sẵn sàng công kích những người có ý chỉ trích chính quyền của ông.

Phát biểu của Hess được đưa ra trong bối cảnh nhiều vận động viên trượt tuyết tự do của đội tuyển Mỹ được hỏi về quan điểm đối với một số vấn đề đang diễn ra tại Mỹ.

Vận động viên trượt tuyết Chris Lillis đã đưa ra quan điểm thẳng thắn, đề cập đến những căng thẳng xoay quanh hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang.

“Nhiều khi các vận động viên do dự khi nói về quan điểm chính trị và cảm nhận cá nhân. Còn tôi, tôi cảm thấy rất đau lòng trước những gì đang xảy ra ở Mỹ”, Lillis nói.

Người phát ngôn của Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ (USOPC) cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ Hunter và bảo đảm anh ấy có đầy đủ sự hỗ trợ cũng như các nguồn lực cần thiết để thi đấu tốt tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới”.

Cuối tuần trước, USOPC cũng đã ra tuyên bố sau khi vận động viên trượt băng nghệ thuật Amber Glenn trả lời câu hỏi phỏng vấn về tình hình chính trị tại Mỹ, sau đó, Glenn đã phải nhận nhiều tin nhắn thù ghét trên mạng xã hội.

“Trong vài kỳ Thế vận hội gần đây, chúng tôi ghi nhận sự gia tăng của các nội dung lăng mạ, gây tổn thương, nhằm vào các vận động viên đang trong thời gian thi đấu”, người phát ngôn của USOPC cho biết. Ủy ban khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển những mối đe dọa nghiêm trọng tới cơ quan thực thi pháp luật khi cần thiết.

“USOPC kiên quyết bảo vệ các vận động viên của Đội tuyển Mỹ, đồng thời cam kết bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của họ, cả trong và ngoài sân đấu”, tuyên bố nêu rõ.