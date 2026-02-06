Huy chương Olympic năm nay sẽ đắt giá nhất lịch sử

Nhờ giá kim loại quý tăng vọt, các vận động viên bước lên bục vinh quang tại Thế vận hội Mùa đông tổ chức ở Italy năm nay sẽ được trao những tấm huy chương đắt giá nhất trong lịch sử.

Vận động viên ván trượt người Mỹ Shaun White ăn mừng khi nhận Huy chương vàng tại Thế vận hội Mùa đông tại Pyongchang, Hàn Quốc tháng 2/2018. Ảnh: Reuters

Hơn 700 huy chương vàng, bạc và đồng sẽ được trao cho những vận động viên (VĐV) hàng đầu thế giới ở các môn thể thao mùa đông, từ trượt tuyết, khúc côn cầu trên băng đến trượt băng nghệ thuật và curling.

Dù giá trị tinh thần là không thể đong đếm, nhưng xét thuần túy về mặt tiền tệ, những tấm huy chương năm nay có giá trị cao hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu của FactSet, kể từ Olympic Paris diễn ra vào tháng 7/2024, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 107%, còn giá bạc tăng tới 200%.

Giá vàng và bạc tăng mạnh kể từ Olympic Paris 2024 đã đẩy giá trị kim loại của huy chương Olympic Mùa đông tại Italy lên mức cao chưa từng có trong lịch sử Thế vận hội. Biểu đồ: CNN.

Đà tăng mạnh này khiến giá trị kim loại cấu thành huy chương cũng leo thang đáng kể. Hiện tại, một tấm huy chương vàng Olympic có giá trị khoảng 2.300 USD , cao hơn hơn gấp đôi so với kỳ Thế vận hội Paris. Trong khi đó, huy chương bạc trị giá gần 1.400 USD , gấp ba lần so với hai năm trước.

Nhu cầu từ các nhà đầu tư cá nhân là một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng của bạc. Với vàng, giá kim loại quý này đi lên khi nhiều ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ, còn giới đầu tư đổ xô tìm đến tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị toàn cầu.

Những người chiến thắng sẽ nhận huy chương được chế tác từ kim loại tái chế bởi Xưởng đúc tiền và Viện in ấn quốc gia Italy. Tuy nhiên, không phải thứ gì lấp lánh cũng đều là vàng nguyên chất.

Trong một tấm huy chương vàng, chỉ có 6 gram vàng nguyên chất trên tổng trọng lượng 506 gram, phần còn lại chủ yếu là bạc. Huy chương đồng được làm từ đồng đỏ, nặng khoảng 420 gram (15 ounce) và theo ban tổ chức, giá trị kim loại chỉ vào khoảng 5,6 USD mỗi chiếc.

Các huy chương cho Thế vận hội mùa đông Paralympic tại Palazzo Balbi ở Venice (Italy). Ảnh: Reuters.

Theo nhà đấu giá Baldwin’s có trụ sở tại London, Olympic đã không còn sử dụng vàng nguyên chất để đúc huy chương kể từ Thế vận hội Stockholm năm 1912. Khi đó, mỗi tấm huy chương vàng chỉ nặng 26 gram, với giá trị chưa đến 20 USD theo giá vàng thời điểm đó. Nếu điều chỉnh theo lạm phát của Mỹ, con số này tương đương khoảng 530 USD hiện nay.

Tuy vậy, với tư cách là đồ sưu tầm, huy chương Olympic có thể được bán với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị kim loại. Ông Dominic Chorney, Trưởng bộ phận tiền cổ tại Baldwin’s, cho biết năm 2015, nhà đấu giá này từng bán một huy chương vàng Olympic Stockholm 1912 với giá 19.000 bảng Anh (khoảng 26.000 USD ).

Một năm sau đó, một huy chương đồng dành cho người tham dự Olympic Antwerp 1920 cũng được bán với giá 640 bảng ( 875 USD ).

“Tấm huy chương đó gần như không có giá trị nội tại, nhưng lại được săn đón vì gắn liền với sự kiện thể thao danh giá nhất thế giới”, ông Chorney nói.

Dù vậy, phần lớn huy chương Olympic sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường. “Chỉ có tương đối ít VĐV bán huy chương của mình, bởi họ coi đó là kỷ vật vô giá”, ông cho biết thêm.

Bất chấp những biến động mạnh trong những ngày gần đây, giá vàng và bạc vẫn có thể tiếp tục đẩy giá trị tài chính của huy chương Olympic lên cao hơn nữa. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định nhu cầu đối với kim loại quý nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và nợ công toàn cầu gia tăng.

“Tôi cho rằng các tấm huy chương vàng và bạc tại Olympic Mùa hè 2028 sẽ còn đắt giá hơn cả những gì chúng ta đang thấy ở Olympic Mùa đông lần này”, ông Hansen nói.