Biểu tình dữ dội ở TP chủ nhà Olympic, cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp

Cảnh sát Italy đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán nhóm người biểu tình quá khích tại Milan, khi các cuộc tuần hành phản đối Olympic Mùa đông Milano-Cortina 2026.

Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina 2026 tại Milan. Ảnh: Reuters

Đụng độ bùng phát sau cuộc tuần hành ôn hòa

Theo Reuters, khoảng 100 người đã tách khỏi đoàn biểu tình chính, ném pháo, bom khói và chai lọ về phía lực lượng an ninh tại thành phố đăng cai Olympic. Cảnh sát mặc đồ chống bạo động, mang khiên đã đáp trả bằng vòi rồng để giải tán đám đông, khôi phục trật tự chỉ sau vài phút.

Trước đó, ước tính có khoảng 10.000 người tham gia cuộc tuần hành phản đối chi phí nhà ở tăng cao và những hệ lụy môi trường mà các dự án Olympic gây ra.

Cuộc biểu tình do các công đoàn cơ sở, nhóm bảo vệ quyền nhà ở và các cộng đồng hoạt động xã hội tổ chức, nhằm lên tiếng về điều mà họ gọi là “mô hình phát triển không bền vững” của Milan - nơi giá thuê nhà leo thang và bất bình đẳng ngày càng sâu sắc.

An ninh tại thủ đô tài chính của Italy đã được thắt chặt trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, đặc biệt sau khi một cuộc biểu tình cánh tả cực đoan ở Turin tuần trước biến thành bạo lực, khiến hơn 100 cảnh sát bị thương.

Olympic, môi trường và gánh nặng hạ tầng

Nhiều nhóm phản đối cho rằng Olympic lãng phí tiền bạc và tài nguyên công, nhất là các dự án hạ tầng bị cáo buộc gây tổn hại môi trường ở các cộng đồng miền núi.

Trong đoàn tuần hành, khoảng 50 người mang theo các mô hình cây bằng bìa cứng, tượng trưng cho những cây thông rụng lá bị đốn hạ để xây đường trượt bobsleigh mới ở Cortina d’Ampezzo. Một biểu ngữ nêu rõ sự phản đối việc hy sinh những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cho 90 giây thi đấu.

Cảnh sát thành phố Milan phải tăng cường lực lượng và dùng vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình quá khích. Ảnh: Skynews/Reuters

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế khẳng định Thế vận hội lần này chủ yếu tận dụng các cơ sở hiện có, nhằm giảm tác động môi trường và hướng tới tính bền vững.

Biểu tình lan sang vấn đề an ninh Mỹ

Theo hãng tin AP, căng thẳng còn gia tăng khi cảnh sát bắn hơi cay và dùng vòi rồng với hàng chục người biểu tình cố gắng tiếp cận một tuyến đường cao tốc gần sân khúc côn cầu Santagiulia - địa điểm thi đấu Olympic.

Vụ việc xảy ra vào cuối một cuộc tuần hành ôn hòa của hàng nghìn người phản đối tác động môi trường của Thế vận hội và sự hiện diện của các đặc vụ Mỹ tại Italy.

Nhóm quá khích đã ném pháo và tìm cách tiến về khu vực làng vận động viên, nơi đang lưu trú khoảng 1.500 vận động viên. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát dày đặc đã ngăn chặn và không có dấu hiệu cho thấy việc di chuyển của các vận động viên bị ảnh hưởng.

Cuộc biểu tình trùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thăm Milan với tư cách trưởng đoàn Mỹ dự lễ khai mạc. Một số người biểu tình phản đối việc các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tham gia hỗ trợ an ninh cho phái đoàn Mỹ, dù giới chức khẳng định chỉ có một số ít đặc vụ điều tra được triển khai trong phạm vi ngoại giao, không hoạt động trên đường phố.

Lo ngại nợ công và hệ quả dài hạn

Nhiều người tham gia bày tỏ lo ngại rằng các dự án Olympic đã được “đi tắt” thủ tục pháp lý vì lý do khẩn cấp, và gánh nặng tài chính cuối cùng có thể đổ lên vai người dân Italy nộp thuế.

Những biểu ngữ với thông điệp mạnh mẽ về môi trường, quyền đô thị và phản đối các nhà tài trợ nhiên liệu hóa thạch cho thấy làn sóng phản đối Olympic không chỉ xoay quanh thể thao, mà còn phản ánh những tranh cãi sâu rộng về phát triển, công bằng xã hội và trách nhiệm môi trường tại Italy hiện nay.