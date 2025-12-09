Thái Lan siết an ninh, bảo đảm an toàn cho đoàn Campuchia dự SEA Games

Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan ngày 8/12 cho biết đã áp dụng bổ sung các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn thể thao Campuchia trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33) tại Thái Lan.

Bảng tên các đoàn vận động viên tham dự SEA Games-33.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan Thana Chaiprasit cho biết, đoàn thể thao Campuchia cử khoảng 170 vận động viên tham gia SEA Games 33 tại Thái Lan.

Để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức đã sắp xếp để các vận động viên và quan chức Campuchia tham dự kỳ Đại hội ở cùng một khách sạn. Lực lượng an ninh đã được huy động bổ sung và thiết lập các vành đai bảo vệ an toàn cho đoàn của Campuchia.

Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan nhận định sẽ không có vấn đề phức tạp phát sinh, tuy nhiên vẫn đưa ra khuyến nghị cho đoàn Campuchia nên hạn chế rời khỏi khách sạn và trong trường hợp cần đi ra ngoài, nên tránh mặc áo thi đấu của đội tuyển nước này.

Ông Thana Chaiprasit cũng kêu gọi người hâm mộ thể thao Thái Lan thể hiện tinh thần thiện chí, tránh các hành động không phù hợp như la ó hay chế giễu, nhấn mạnh việc này sẽ tạo ấn tượng, hình ảnh không đẹp về Thái Lan.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee cho biết thêm, cơ quan an ninh Thái Lan đã tăng cường lực lượng từ hai đến ba lần để đảm bảo an toàn cho đoàn thể thao Campuchia.

Tại khách sạn đoàn Campuchia lưu trú, máy soi chiếu X-ray được lắp đặt tại các cổng ra vào. Còn tại các điểm thi đấu, cảnh sát mặc thường phục sẽ được triển khai cùng với các lực lượng chính thức.

Trong một diễn biến liên quan, lễ thượng cờ SEA Games 33 - đánh dấu sự hiện diện chính thức của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á ngày 8/12 đã diễn ra thành công tốt đẹp, khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng cùng hướng tới những giá trị cao đẹp của thể thao.