91% và lời khẳng định của Raphinha

Những con số mùa này cho thấy Barca hiệu quả vượt trội mỗi khi Raphinha hiện diện.

Những con số mùa này cho thấy Barca hiệu quả vượt trội mỗi khi Raphinha hiện diện.

Barcelona không thiếu ngôi sao trên hàng công. Nhưng mùa này, một trong những chi tiết rõ ràng nhất lại đến từ cái tên không ồn ào nhất. Raphinha.

Barca thua 6 trận từ đầu mùa. Trong 5 trận đó, cầu thủ người Brazil không thể ra sân. Đó không còn là sự trùng hợp đơn giản. Khi Raphinha vắng mặt, cấu trúc tấn công của đội bóng dưới thời Hansi Flick mất đi sự cân bằng ở biên phải. Nhịp độ giảm xuống. Áp lực lên hàng thủ đối phương cũng nhẹ hơn.

Thống kê càng làm bức tranh rõ nét. Tỷ lệ chiến thắng của Barca khi có Raphinha lên tới 91%. Khi anh không thi đấu, con số này chỉ còn 60%. Chênh lệch 31 điểm phần trăm là khoảng cách rất lớn với một đội bóng đặt mục tiêu cao nhất.

Raphinha không phải mẫu cầu thủ khiến khán đài bùng nổ vì kỹ thuật phô diễn. Anh mang lại điều khác: sự trực diện và cường độ. Raphinha di chuyển liên tục, giữ biên, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Những pha bứt tốc và xâm nhập vòng cấm của anh tạo ra chiều sâu mà Barca nhiều lúc thiếu vắng.

Khi Raphinha khỏe mạnh, anh gần như chắc suất đá chính.

Barca không phải đội bóng của một cá nhân. Nhưng trong một hệ thống, luôn có những mắt xích giữ nhịp. Raphinha đang là mắt xích như vậy. Anh giúp đội bóng chuyển trạng thái nhanh hơn. Anh tạo ra sự cân bằng giữa hai cánh. Và quan trọng nhất, cựu cầu thủ Leeds United duy trì tính ổn định qua từng trận.

Hansi Flick hiểu giá trị ấy. Khi Raphinha khỏe mạnh, anh gần như chắc suất đá chính. Khi anh vắng mặt, Barca vẫn cầm bóng nhiều nhưng thiếu sự đột phá rõ rệt. Đội bóng trở nên dễ đọc hơn.

Mùa giải còn dài và Barca không thể phụ thuộc vào một cái tên duy nhất. Tuy nhiên, những con số đã nói đủ. Với Raphinha, Barca thắng nhiều hơn, chơi trực diện hơn và hiệu quả hơn.

Ở đỉnh cao, khác biệt đôi khi không đến từ những khoảnh khắc rực rỡ. Nó đến từ sự hiện diện ổn định của một cầu thủ khiến cả hệ thống vận hành trơn tru. Và mùa này, Raphinha đang chứng minh anh là một phần không thể xem nhẹ trong tham vọng của Barcelona.