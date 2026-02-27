Mức phí khổng lồ để McTominay trở lại Premier League

Crystal Palace đang lên kế hoạch chi đậm để đưa tiền vệ Scott McTominay trở lại Premier League thi đấu.

Crystal Palace quan tâm đến McTominay. Ảnh: Reuters.

Ban lãnh đạo Palace đánh giá cao sự trưởng thành vượt bậc của McTominay kể từ khi chuyển sang Serie A thi đấu năm 2024. Gia nhập Napoli với mức phí xấp xỉ 30 triệu euro, tiền vệ sinh năm 1996 nhanh chóng khẳng định vai trò trong đội hình. Mùa này, anh ra sân 23 trận, ghi 6 bàn và có 3 pha kiến tạo. Đây là những con số ấn tượng đối với một tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng. Theo các nguồn tin tài chính tại Italy, Napoli định giá McTominay tối thiểu 80 triệu euro. Hợp đồng của anh còn thời hạn đến tháng 6/2028, giúp đội bóng miền Nam của Italy nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

Ngoài Crystal Palace, Newcastle United cũng quan tâm sát sao, trong khi khả năng MU đưa cựu cầu thủ của mình trở lại cũng có thể xảy ra.

McTominay tỏa sáng tại Napoli. Ảnh: Reuters.

Với Palace, McTominay được xem là phương án thay thế lý tưởng nếu đội bóng để mất Adam Wharton trong mùa hè tới. Đội chủ sân Selhurst Park cần một ngôi sao ở tuyến giữa giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có thể lực dồi dào.

Giới chuyên môn nhận định việc trở lại Premier League có thể là bước đi hợp lý cho McTominay. Anh am hiểu môi trường bóng đá Anh, đồng thời được trui rèn thêm về chiến thuật tại Serie A. Nếu thương vụ thành công, Palace sẽ sở hữu một tiền vệ toàn diện, đủ sức nâng tầm đội bóng trong cuộc đua ngày càng khốc liệt tại Premier League.

Khi còn chơi cho MU, McTominay có 255 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 29 bàn thắng. Ở tuyển Scotland, anh cũng là nhân tố chủ lực với 14 pha lập công sau 67 trận.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.