Vòng 1/8 Champions League - ai đang 'cầu nguyện' tránh đối thủ nào?

Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League tại Nyon đặt ba đại diện Tây Ban Nha trước những kịch bản không hề dễ chịu.

PSG đang là đương kim vô địch Champions League.

Việc lọt vào top 8 không đồng nghĩa với một con đường bằng phẳng. Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 27/2 tại Nyon (Thụy Sĩ) định đoạt không chỉ đối thủ, mà cả hành trình đến bán kết.

Trong số ba đại diện La Liga, Barcelona là đội đối mặt nguy cơ nặng ký nhất. Thầy trò Hansi Flick có thể chạm trán đương kim vô địch Paris Saint-Germain hoặc Newcastle United. PSG mang đến kịch bản tái ngộ giữa Luis Enrique và đội bóng cũ. Newcastle cũng không hề dễ chịu, dù Barca từng thắng 2-1 tại St James’ Park ở vòng bảng.

Real Madrid đứng trước hai lựa chọn khác biệt rõ rệt. Manchester City là thử thách lớn, nhất là khi hai đội liên tục gặp nhau những mùa gần đây. Viễn cảnh tái đấu đội bóng của Pep Guardiola chắc chắn khiến người Madrid thận trọng. Phương án còn lại là Sporting CP, đối thủ được đánh giá nhẹ hơn trên lý thuyết.

Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ phải chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Anh. Đối thủ của họ là Liverpool hoặc Tottenham Hotspur. Liverpool rõ ràng là cái tên đáng ngại hơn. Ở vòng bảng, Atletico từng thua 2-3 trước “The Kop”. Tottenham mang đến cảm giác cân bằng hơn, nhưng vẫn là thách thức lớn với đội bóng của Diego Simeone.

Barcelona có lợi thế khi đá lượt về tại Camp Nou. Real Madrid và Atletico sẽ đá lượt đi trên sân Bernabeu và Metropolitano, sau đó làm khách ở trận quyết định. Các trận lượt đi diễn ra ngày 10-11/3, lượt về vào 17-18/3.

Bodo/Glimt là ẩn số thú vị Champions League.

Lễ bốc thăm cũng xác định toàn bộ nhánh đấu đến bán kết. Real Madrid và Atletico nằm ở hai nhánh khác nhau. Họ chỉ có thể gặp nhau nếu cùng vào chung kết. Vị trí của Barcelona sẽ quyết định khả năng tạo nên một cuộc nội chiến Tây Ban Nha ở các vòng sau.

Premier League tiếp tục thể hiện sức mạnh khi có 6 đại diện trong tổng số 16 đội. Khả năng các CLB La Liga phải vượt qua rào cản Anh là rất rõ ràng.

Một điểm đáng chú ý khác là Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy sẽ gặp một trong hai cái tên mà Real Madrid không bốc phải. Ở nhánh còn lại, Arsenal và Bayern Munich được đánh giá có cửa đi sâu nếu gặp Bayer Leverkusen hoặc Atalanta.

Chung kết Champions League mùa này diễn ra ngày 30/5 tại Puskás Arena (Budapest). Sau lễ bốc thăm, con đường đến trận đấu cuối cùng sẽ hiện rõ. Và với các đại diện Tây Ban Nha, thử thách ngay từ vòng 1/8 đã đủ để cảnh báo rằng đây không phải mùa giải dễ dàng.