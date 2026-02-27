Kế hoạch chuyển nhượng ngốn 300 triệu bảng của MU

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẵn sàng bạo chi hơn 300 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2026 nếu giành vé dự Champions League.

MU hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cấp đội hình.

Chuyên gia Romano khẳng định MU sẽ tạo ra "điều gì đó lớn lao", đặc biệt ở tuyến giữa. Kế hoạch hiện tại là chiêu mộ ít nhất một, thậm chí hai tiền vệ chất lượng. Ông nhấn mạnh đây sẽ là mùa hè bận rộn, và tấm vé dự Champions League đồng nghĩa với khoản đầu tư tương xứng.

Mục tiêu nổi bật được nhắc đến là Elliot Anderson. Thương vụ này phụ thuộc lớn vào số phận của Nottingham Forest. Nếu đội bóng này rớt hạng, mức phí chuyển nhượng có thể nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, MU sẵn sàng phá sâu kỷ lục cũ từng thiết lập khi chiêu mộ Paul Pogba để hoàn tất thương vụ.

Mùa hè năm ngoái, tập đoàn INEOS rót 221,7 triệu bảng cho đội một dù không có suất dự cúp châu Âu. Con số đó hoàn toàn có thể bị xô đổ. Khi quỹ lương được giải phóng nhờ khả năng chia tay Casemiro, Jadon Sancho và Marcus Rashford, cùng nguồn thu từ suất dự Champions League, tổng mức chi có thể vượt mốc 300 triệu bảng.

Đội chủ sân Old Trafford rõ ràng đang chuẩn bị cho một phiên chợ hè mang tính bước ngoặt. Dưới thời HLV Michael Carrick, "Quỷ đỏ" thi đấu khởi sắc rõ rệt, biến mục tiêu Champions League từ xa vời thành khả thi. Thành tích đó được xem là đòn bẩy để ban lãnh đạo mạnh tay tái thiết đội hình, bất chấp áp lực tài chính còn đè nặng.

Hôm 24/2, MU hạ Everton trên sân khách với tỷ số 1-0 thuộc vòng 27 Premier League. Đây là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần nhất kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng. "Quỷ đỏ" ghi 12 bàn, nhận 6 bàn thua và có 3 trận giữ sạch lưới.

